Misterio en el folklore por los pasacalles para Luciano Pereyra: “No vuelvas”

Estos pasacalles especiales para Luciano Pereyra fueron colocados en lugares icónicos de la Ciudad de Buenos Aires.

El cantante Luciano Pereyra protagonizó una situación muy particular en las calles de Buenos Aires y despertó el misterio entre sus fans, porque aparecieron varios pasacalles con mensajes de desamor en distintos barrios porteños. Con la firma de dos iniciales "L.P.", las redes sociales se llenaron de teorías, hasta que el popular artista confirmó que es la campaña de su próximo lanzamiento.

Estos pasacalles especiales fueron colocados en lugares icónicos de la Ciudad como Avenida Pueyrredón en Recoleta, Avenida Corrientes en Villa Crespo y en Palermo. Las distintas frases aludían a un “Anti San Valentín”, a días de la celebración de las parejas. En ese sentido, desde el primer momento, algunos seguidores de Luciano Pereyra intuyeron que se trataba del artista y lo manifestaron entre los comentarios de Instagram y TikTok.

Finalmente, el último viernes, Luciano despejó todas las dudas al compartir videos en los que canta un fragmento de su nueva canción, acompañado de un mensaje especial por el Día de los enamorados. “En febrero, música nueva para los que no quieren que vuelva en San Valentín… ¿qué dicen?”, expresó en Instagram, mientras que en TikTok, publicó un video mostrando los pasacalles y cerrando el misterio.

Aunque Luciano Pereyra no confirmó la fecha exacta de estreno, su anuncio generó una gran expectativa entre sus miles de fans. Este próximo sencillo llegará en febrero, un mes marcado por el amor y el romance, aunque con una propuesta diferente, apostando por una narrativa de desamor. Con esta original estrategia, el artista reafirma su conexión con el público y anticipa lo que promete ser un nuevo éxito en su carrera.

Por su parte, los seguidores de redes sociales expresaron: “Ay Lu me tenés muerta de la intriga”, “Te pido un favor Pereyra decime cuando se estrena este tremendo tema”, “Te pido un favor, contá el chisme ya jaja”, “Si es así que aparezca alguien y se la canto a mí ex jaja”, “Te pido un favor me regalas una foto con vos” y “se picó dijo Lucho ja ja ja eso no es nada, espera, recién arranca”, fueron algunos de los mensajes.

La revelación de Luciano Pereyra que emocionó al folklore: "A mi corazón"

El intérprete de canciones como Porque Aún Te Amo y El Vestido Rojo contó en su publicación cómo se sintió en uno de sus más recientes espectáculos, en medio de su gira de verano. Luciano Pereyra se presentó en el Festival de la Avicultura en Punilla y disfrutó durante ese momento musical de la conexión con las miles de personas que acudieron a verlo.

"Otro año más donde nos cantamos con el aire de las Sierras que tan bien nos hace al alma y este valle de Punilla que tan bien le hace a mi corazón! Gracias Fiesta de la Avicultura por tanto, tanto amor", escribió el cantante en el pie de foto de su posteo. En la publicación, se pudo ver un video de diferentes momentos vividos por Luciano Pereyra y su público durante el mencionado show.