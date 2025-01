Luciano Pereyra sorprendió a sus fans con su revelación.

Luciano Pereyra es uno de los artistas del folklore argentino más reconocidos, dada la gran cantidad de hits que cosechó en sus décadas de carrera. En ese sentido, el músico siempre causa interés en el público y eso sucedió con unas recientes declaraciones que soltó en un posteo de Instagram.

El intérprete de canciones como Porque Aún Te Amo y El Vestido Rojo contó en su publicación cómo se sintió en uno de sus más recientes espectáculos, en medio de su gira de verano. Luciano Pereyra se presentó en el Festival de la Avicultura en Punilla y disfrutó durante ese momento musical de la conexión con las miles de personas que acudieron a verlo.

"Otro año más donde nos cantamos con el aire de las Sierras que tan bien nos hace al alma y este valle de Punilla que tan bien le hace a mi corazón! Gracias Fiesta de la Avicultura por tanto tanto amor", escribió el cantante en el pie de foto de su posteo. En la publicación, se pudo ver un video de diferentes momentos vividos por Luciano Pereyra y su público durante el mencionado show.

El contundente pedido de Luciano Pereyra a sus seguidores en Navidad

"Hoy es un día muy especial, pero por favor festejemos sin pirotecnia. Por nuestras mascotas, nuestros bebés, nuestros adultos mayores y, sobre todas las cosas, por nuestros niños con autismo, que tanto tanto sufren. Que tengan una muy feliz y bendecida Navidad", soltó el músico en un video que publicó en una de sus historias de Instagram, rodeado por sus perros.

Luciano Pereyra.

Las sentidas palabras de Abel Pintos a Luciano Pereyra

"Agradecido con Dios por este encuentro hermano querido y admirado Luciano Pereyra y profundamente emocionado de antemano por todo lo que nos queda por vivir y disfrutar en estos 30 shows que comenzamos hoy. Vamos con todo. Vamos que es hoy. Nos vemos en la música", escribió el músico en el pie de foto de un posteo donde mostró una serie de imágenes del primer concierto en el mencionado recinto porteño. En el material audiovisual compartido, se pudieron ver escenas de los ensayos de Pintos y Pereyra, y así quedó evidenciada una vez más su química como amigos.

Las emotivas palabras de La Sole en Cosquín 2024

"A aquella nena de 15 años que volvió consagrada a Arequito le diría 'el loco de tu viejo no estaba tan loco'. Porque yo en ese momento no tenía idea de lo que era esforzarse, de lo que era una carrera artística. Yo me di cuenta de que este era el camino correcto y decidí seguir con mi carrera artística como diez años después de ese momento. Al principio fue una idea de mi viejo, es un tipo muy especial y algún día deseo que alguien pueda contar toda la historia con todos los detalles porque realmente ha sido de esos papás que todo el mundo quiere tener, al igual que mi mamá. Perdón la emoción", soltó Pastorutti entre lágrimas.