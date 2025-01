Sorpresa en el folklore por lo que vivió Jairo con Perón: "Fuimos"

El famoso cantautor Jairo reveló en una entrevista los detalles de su encuentro con Juan Domingo Perón en la famosa residencia en España.

El popular cantante Jairo es considerado como una de las voces más destacadas de la música argentina y también es un confeso militante de la Unión Cívica Radical, tanto así que cantó en el cierre de campaña de Raúl Alfonsín, en 1983. Sin embargo, reveló un encuentro especial que mantuvo con Juan Domingo Perón en Puerta de Hierro.

En los 70, Jairo se marchó al exilio en España y luego en Francia. En el último sitio se destacó musicalmente, viajando junto a colegas como Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui y Astor Piazzolla. Además de conformar una relación muy cercana con Carlos Bianchi, cuando el ahora exfutbolista jugaba en el Paris Saint-Germain.

En ese marco, el referente del folklore, y de la música argentina en general, vivió un momento muy especial con Juan Domingo Perón en Puerta de Hierro y lo detalló durante una nota a Teleshow: “Había ido a llevarle un encargo que le habían hecho a Luis Aguilé, mi productor discográfico en ese momento, en un viaje a la Argentina. Era 24 de diciembre, así que sería un saludo de Navidad”. “Fuimos con Teresa (Sainz de Los Terreros, su esposa). Éramos muy jóvenes, no nos dejaban entrar al principio porque era un día muy especial, había una guardia montada en el portón de la famosa residencia”, describió.

Luego contó su experiencia particular: “Tenía un camino de lajas y nos estaba esperando completamente solo. Nos quedamos varias horas y nos invitó a cenar. ‘Va a venir un matrimonio amigo mío, viejos como yo’, nos dijo. ‘Un poco de juventud a la mesa le vendría bien’. Yo tenía un compromiso, les había dicho que sí a los padres de Teresa. Me habían invitado a la cena de Nochebuena, que era un símbolo en la relación que empezaba”.

Cómo fue el encuentro de Jairo con Perón

Sobre el final del encuentro, en otra entrevista ante Clarín, el cantautor explicó: “Esa noche yo iba a ir a la casa de Teresa, para la cena de Navidad, como una especie de confirmación a la pregunta de su madre sobre de qué éramos Teresa y yo. Porque nunca fuimos novios formales. Y ella le preguntaba: "¿Qué sois?".

“Le expliqué un poquito a Perón cuál era la situación. Y cuando estaba en eso, sonó el teléfono. Era mi suegra. Cómo hizo para conseguir el teléfono, nunca lo supe. Pero los padres de mi esposa eran más conscientes de lo que significaba Perón y tenían un poco de temor”, agregó el artista y completó: “Perón le pasó la llamada a Teresa y, mientras ella hablaba con su madre, se me acercó y me dijo: "Tenés que ir"”.

Jairo vivió en Francia y España durante su exilio.

“Fue muy amable; aunque no pudo evitar abrir un armario y sacar algunos números de las revistas Las bases, y me los dio para que tuviera lectura”, reveló entre risas. Además, mencionó que su pareja le preguntó “cómo hacía para vivir ahí, en una especie de bunker, sobre todo ese día por la vigilancia que había”. "Perón le dice: ‘Y bueno, yo salgo poco pero salgo, eh, no estoy todo el tiempo encerrado. Me gustan mucho los caballos. Voy a ver alguna competencia y cosas de caballos’", detalló.

Finalmente, Jairo contó: “Y dijo una cosa extraordinaria: ‘Además, yo tengo un pacto con los de acá’. No decía el gobierno de Franco ni nada de eso; decía ‘con los de acá’. ‘Tengo un pacto de no agitar las aguas’. Es decir, de no hacer ruido, ¿no? Él sabía que era un líder, una persona muy importante y que podía provocar de repente alguna situación extraña, y el régimen de Franco era un régimen tremendamente estricto”. "Me pareció una persona encantadora. Muy simpático, muy simpático, pero desprovisto de toda connotación política. Desde lo ideológico, el peronismo nunca ha sido lo mío", concluyó.