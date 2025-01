"Siempre tuyo": el desgarrador descargo de Soledad Pastorutti por una muerte cercana

Soledad Pastorutti se manifestó en sus redes sociales tras un fallecimiento que la angustió.

Soledad Pastorutti generó congoja en sus más de un millón de seguidores de redes sociales debido a su posteo en alusión a un fallecimiento que la tocó de cerca. La intérprete de canciones como Tren del Cielo y Entre a Mi pago sin Golpear se mostró muy apenada por la partida de una famosa actriz que perdió su vida recientemente.

A pesar de que su fuerte es el canto y tiene relevancia internacional por su rol como cantante, Pastorutti incursionó en varios momentos en el mundo de la actuación y en ese contexto conoció a la actriz Alejandra Darín, quien partió el 15 de enero del 2025, a los 62 años. Las artistas compartieron elenco en Rincón de Luz (2003), tira en la que Soledad era la protagonista y Darín, la villana.

"Aprendí muchísimo con vos. Mi cariño siempre tuyo", escribió La Sole en una de sus historias de Instagram. La arequitense, con 22 años, compartió elenco con Alejandra Darín en la primera apuesta actoral a nivel televisivo que hizo en su carrera, bajo el ala de Cris Morena, en una tira que vio nacer artísticamente a los entonces niños Lali Espósito, China Suárez, Candela Vetrano, Gastón Soffritti y Agustín Sierra. Por ese motivo, las enseñanzas de Alejandra marcaron tanto a la folklorista.

La palabra del hijo de Alejandra Darín tras la muerte de su madre

"Mamina. Amor mío. Mi primer y más grande amor. Por enseñarme que la mejor forma de aprender a amar es haber sido amado. Porque un triste e injusto final jamás va a poder opacar la más linda historia", escribió el joven en sus redes sociales. También agradeció todas las demostraciones de afecto que recibió en las redes sociales con comentarios de amor sobre su madre: "Gracias por los mensajes y el cariño. Quiéranse, cuídense, besos y abrazos".

El comunicado de la Asociación Argentina de Actores tras le deceso de Alejandra Darín

"Estaba afiliada a la Asociación Argentina de Actores desde 1973. A partir de 2011, y hasta la actualidad presidió nuestro sindicato, habiendo sido reelegida el pasado 25 de noviembre. Su extensa labor teatral incluye títulos como Un informe sobre la banalidad del amor, Tierra del Fuego, Un hombre equivocado, Copenhague, El libro de Ruth, Código de familia, A la izquierda del roble, Scalabrini Ortiz, Las de Barranco, Crimen y castigo, El evangelio de Evita, Moscú, Esquirlas", remarcaron en la Asociación Argentina de Actores.

"En televisión, trabajó en más de 50 ficciones, entre ellas, Dulce Ana, Una voz en el teléfono, La extraña dama, Rincón de luz, De carne somos, Alguien que me quiera, Son amores, Nosotros y los miedos, Poliladron, Nueve lunas, Alta comedia, Las 24 horas, Sin condena, Media falta, La leona, Verdad consecuencia, Por ese palpitar. Su trabajo cinematográfico incluye los films Samy y yo, Un minuto de silencio, Ni Dios, ni patrón, ni marido, Oblivion, Historias breves VI, entre otros", cerraron.