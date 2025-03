Marcha de jubilados: la mujer desmayada por la Policía volverá al Congreso el miércoles

El momento en el que el policía agrede a Beatriz Blanco.

Muchas imágenes brutales dieron vueltas por las redes sociales durante la represión de las fuerzas de seguridad a la marcha en apoyo a los jubilados del último miércoles. Una de ellas fue la de Beatriz Blanco, la mujer de 81 empujada por un policía, que volverá a manifestarse esta semana.

La hija de Blanco confirmó que la jubilada marchará de nuevo el próximo miércoles. "Ella está esperando el miércoles para volver a ir a la marcha, la vamos a acompañar las hijas y una red de amigas. Está preparada, quiere mostrar su fuerza ahí y lo va a seguir haciendo mientras el pueblo se lo permita", contó en diálogo con Radio Con Vos Paula Ippolito, la hija de la mujer agredida por el agente de las fuerzas.

Ippolito contó que su mamá estaba en la calle, junto a otros jubilados, hasta que fueron empujados a la vereda por los policías que estaban allí. "Queda arriba de la vereda y le estaba diciendo al policía que no la empuje porque tiene poca estabilidad. Como el policía no la miraba, lo tocó con el bastón para que se diera vuelta y él le gaseó la cara", explicó. "Y atrás vino otro que la empujó y le hizo perder la estabilidad", añadió.

El relato del Gobierno: Francos dijo que la mujer golpeada por la Policía "se cayó por su cuenta"

El jueves, día siguiente a la represión del Gobierno a los jubilados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que "de ninguna manera" las fuerzas de seguridad reprimieron a los manifestantes que se acercaron al Congreso.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete.

"Vi hoy un video que se muestra claramente, la verdad que no puedo certificarlo porque lo subió alguien en las redes, donde se muestra en cámara lenta que la persona esta, que después se cayó sola además, exhibía un palo o un bastón con el cual le pegaba a un policía", declaró Francos en diálogo con Radio La Red. Luego, dijo que le pareció que la mujer "se caía", aunque no sabe "si fue editado o no".

Para el jefe de Gabinete, la Policía "de ninguna manera" le pegó a una jubilada. "Eso no pasó", siguió, y agregó: "No sé cómo fue que se produjo la caída de esta señora. Capaz que se cayó por su cuenta, no lo puedo aseverar".