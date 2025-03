Francos aseguró que la jubilada golpeada por la Policía "se cayó por su cuenta"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que "de ninguna manera" la Policía reprimió jubilados durante la marcha del miércoles pasado, a pesar de las imágenes que muestran que efectivamente sucedió. "Parecía que se caía", dijo, sobre el video que se viralizó en el que se observaba a un policía agrediendo a una jubilada.

"Vi hoy un video que se muestra claramente, la verdad que no puedo certificarlo porque lo subió alguien en las redes, donde se muestra en cámara lenta que la persona esta, que después se cayó sola además, exhibía un palo o un bastón con el cual le pegaba a un policía", declaró Francos en diálogo con Radio La Red. Luego, dijo que le pareció que la mujer "se caía", aunque no sabe "si fue editado o no".

Para el jefe de Gabinete, la Policía "de ninguna manera" le pegó a una jubilada. "Eso no pasó", siguió, y agregó: "No sé cómo fue que se produjo la caída de esta señora. Capaz que se cayó por su cuenta, no lo puedo aseverar".

"A ver, en líneas generales, lo que pasó ayer fue que la Policía, como instrumento del poder público, del poder del Estado, trató de mantener la seguridad y el orden público", concluyó Francos.

A la par de Francos, Macri también respaldó a Milei tras la represión

Además de los funcionarios del gobierno de Javier Milei, sectores aliados manifestaron su apoyo a la represión en la marcha de jubilados. Uno de ellos fue el ex presidente Mauricio Macri, titular del PRO, quien expresó: "En el año 2017, nuestro gobierno fue atacado en una movilización violenta muy similar a la de ayer. Lo hicieron desde la Plaza de los Dos Congresos con palos, piedras y bombas molotov, y desde adentro del Congreso, en una acción profesional coordinada con el exterior, por diputados del peronismo y de izquierda que buscaban crear un caos estratégico. Aquella escena tenía como objetivo directo desestabilizar a mi gobierno para que terminara mi mandato a la brevedad. Fue un auténtico intento de golpe de Estado, alentado y perpetrado por dirigentes opositores. Fracasaron, pero produjeron un daño inmenso".

"Ayer, en una escena idéntica, se movilizaron con el nombre de 'hinchadas argentinas' a barrabravas de distintos equipos de fútbol para ejecutar una nueva desestabilización de la democracia. Escudados en algunos pocos jubilados, los barrabravas pusieron en práctica los tres movimientos que repiten en estas situaciones: provocar a la policía, atacarla, victimizarse. Con la provocación buscan desequilibrar a las fuerzas para generar una reacción. Si esa táctica fracasa, pasan a atacar a la policía con piedras y palos. Cuando obtienen una respuesta proporcional a ese ataque, comienzan la etapa fundamental de esta maniobra desestabilizadora: victimizarse. El objetivo final que persiguen es crear en la opinión pública una imagen de alocada violencia estatal contra personas inocentes y trabajadoras que justifique interrumpir el orden democrático. Por eso ayer decían 'Esto no es democracia', 'Hay que sacarlos, ya' y otras consignas golpistas similares", siguió Macri.

Por último, el ex jefe de Estado declaró que el PRO tiene el "compromiso con defender la ley y las instituciones". "Repudiamos el ruin uso de la violencia y el desorden que vimos ayer para desestabilizar a un gobierno democrático. Lamentamos los heridos de gravedad que produjo esta acción irresponsable. El PRO no permitirá que los matones ocupen el lugar de la República", concluyó el mensaje de Macri.