La Policía de Bullrich tuvo detenidos a dos niños de 12 y 14 años con precintos

En el marco de la brutal represión desatada por el gobierno de Javier Milei, las fuerzas de seguridad de la ministra Patricia Bullrich tuvieron detenidos con precinto a dos niños de 12 y 14 años. Según indicaron testigos y la madre de uno de ellos, ambos adolescentes salían del colegio cuando se encontraron con la manifestación y fueron atacados por la Policía.

Mariela Gómez dialogó con El Destape 1070, contó cómo la Policía detuvo a su hijo y a un compañero de él, ambos menores de edad. "Los chicos estuvieron dos horas detenidos con precintos", expresó con indignación. Según relató, cuando "salían del colegio a las 6 de la tarde y al ver que estaba todo cortado, empezaron a caminar para buscar una parada y volver a Retiro".

"Se encontraron con la corrida, empezaron a correr, uno tenía un mate y se le voló. Los policías, con esa excusa, dijeron que tiraban piedras a la Casa Rosada", afirmó Gómez. Y siguiendo el relato, sostuvo: "Los detuvieron, los tiraron al piso, al de 12 años se le tiró encima para ponerle precinto y tenerlos esposados. Mi hijo se quedó sin batería y no pude comunicarme. No le dejaban sacar el celular ni llamar a los padres". La mujer afirmó que por casi dos horas no supo qué había pasado.

Represión en el Congreso: liberación de detenidos

La Justicia ordenó la inmediata liberación de los 114 detenidos por la Policía de la Ciudad y la Policía Federal Argentina (PFA) durante la protesta. "Se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión", se advirtió al liberarlos.

La jueza Karina Andrade, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad de Buenos Aires, ordenó la libertad de 84 hombres y 30 mujeres que fueron arrestados en inmediaciones del Congreso por parte de las fuerzas de seguridad porteñas.

“A raíz del pedido de la defensa, he analizado la información que fue brindada y entiendo que respecto de las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión, en un día como hoy donde se convoca desde los sectores más vulnerables de nuestra Nación como son los adultos mayores protegidos convencionalmente, desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente", argumentó la magistrada.