¿En dónde no hay que instalar Magis TV?

Magis TV se ha convertido en una de las aplicaciones más populares para ver contenido en streaming de manera gratuita. Con una amplia variedad de canales y opciones en vivo, esta plataforma ha captado la atención de muchos usuarios que buscan alternativas para disfrutar de series y películas sin suscripciones.

Sin embargo, hay ciertos riesgos asociados a su uso que no pueden pasarse por alto. Magis TV funciona sin licencias oficiales, lo que la convierte en una opción ilegal y potencialmente peligrosa. Además, la aplicación suele contener malware y exponer la seguridad de los dispositivos donde se instala. Si estás considerando descargarla, es fundamental saber en qué dispositivos no deberías hacerlo para evitar problemas legales y de seguridad. A continuación, te explicamos dónde no hay que instalar esta APK y por qué.

Magis TV solo es compatible con dispositivos que operan bajo el sistema Android, lo que ya limita su uso. Sin embargo, hay algunos dispositivos específicos donde directamente no se puede instalar o no se recomienda hacerlo debido a los riesgos involucrados.

Smart TVs sin sistema Android: muchos televisores inteligentes utilizan sistemas operativos propios que no permiten la instalación de aplicaciones externas. Si tu Smart TV no cuenta con acceso a Google Play Store o no tiene Android TV, no vas a poder instalar Magis TV de manera nativa. Algunos ejemplos de estos televisores son aquellos con sistemas como Tizen (Samsung) o WebOS (LG), que funcionan con sus propias tiendas de aplicaciones limitadas.

Dispositivos Roku TV y versiones anteriores de Chromecast: Roku TV es otra plataforma que no permite la instalación de Magis TV, ya que su sistema es cerrado y solo admite aplicaciones oficiales. Lo mismo ocurre con las versiones anteriores del Chromecast, que no cuentan con Android TV y, por lo tanto, no son compatibles con la APK.