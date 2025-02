"Mi retiro": dolor en la música por el anuncio inesperado de Ricardo Montaner

Cuál fue el anuncio de Ricardo Montaner que causó revuelo en las redes sociales.

Ricardo Montaner es de las voces más destacadas de la música de habla hispana y no solo cosechó éxitos con sus canciones, sino que tuvo presencia en la televisión argentina tras haber sido jurado de La Voz Argentina por Telefe. En un contexto donde el cantante de 67 años no está presentándose en vivo, realizó un anuncio que muchas personas no esperaban y hubo revuelo en las redes sociales.

Sin dudas que Ricardo Montaner se convirtió en uno de los artistas más reconocidos de Latinoamérica al trascender fronteras con sus canciones. El intérprete de temas como Déjame llorar y Bésame tiende a causar muchas reacciones en sus fanáticos por la popularidad que adquirió y lo que comunicó en sus redes sociales no fue algo al pasar.

El posteo de Ricardo Montaner en el que confirmó la decisión de no estar en La Voz Argentina.

Es que el artista fue convocado por Telefe para ser parte del jurado de La Voz Argentina, tal como sucedió en ediciones anteriores. "Recibí una cariñosa invitación de mis queridos amigos para volver a formar parte del grupo de coaches. Mi retiro de los escenarios me obliga a no aceptar tan hermoso ofrecimiento", anunció. "Los voy a extrañar a todos y los voy a ver triunfando y ganando como siempre", agregó.

De esta manera, Montaner seguirá alejado de la música y la televisión y los jurados tentativos que maneja el canal son Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Diego Torres y Luck Ra. Mientras tanto, el conductor fue confirmado: será Nicolás Occhiato. "Dejo la vía libre, para que Sole se haga nuevamente con el trofeo de La Voz Argentina. Abrazo a todo ese equipo hermoso que formamos. Los amo", concluyó el cantante.

Los verdaderos motivos de por qué Ricardo Montaner no va a cantar más en vivo

Ricardo Montaner es sin dudas una de las figuras más relevantes de la música latinoamericana. Desde hace muchos años, el venezolano, conquistó los corazones y oídos de su público con las canciones más románticas. Sin embargo, en las últimas horas hizo un anuncio que cambiará el rumbo de su carrera y que entristeció a sus fans.

El cantante fue determinante y confirmó que dejará los escenarios por un tiempo. El anuncio lo hizo durante un concierto en Costa Rica, ante más de 10.000 fanáticos que quedaron completamente en shock. Es que con 66 años, Montaner tomó la decisión en medio de su "Te echo de menos Tour" de alejarse por un tiempo de las performances en vivo.

El motivo de su decisión es que quiere tener más tiempo para otras actividades, en especial pasar tiempo con sus nietos y familiares. Ricardo mantiene una relación de mucha cercanía con su familia, de hecho, durante el mismo anuncio contó una anécdota de la vez que terminó un show en los Estados Unidos y rápidamente viajó en avión para sorprender a sus nietos. Por otro lado, también dijo que le quiere dedicar tiempo a la escritura, que es otro de los hobbies que tiene a la hora de distenderse.

Por otro lado, el cantante se enfocará en las grabaciones de la segunda temporada del reality show de Los Montaner, la serie documental sobre su familia que disponible en Disney+. En la misma aparecen como protagonistas él y su esposa Marlene, y sus hijos con sus parejas (Evaluna y Camilo; Mauricio y Sara; Ricky y Stefi) y muestran detalles de su día a día.