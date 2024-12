Salen a la luz impactantes fotos de Ricardo Montaner participando de un ritual de la India.

Ricardo Montaner volvió a ser el centro de atención mediática con el reciente estreno de la segunda temporada de Los Montaner, el docureality original de Disney+ que sigue la vida de la familia del cantante de Cachita, Me va a extrañar y Déjame llorar. Y como parte de la promoción del show se reveló una fotografía de Montaner en la India participando de un ritual que sorprendió a todos.

Los seis nuevos episodios de Los Montaner están colmados de momentos divertidos, emotivos y profundamente auténticos de las vidas personales y profesionales de Ricardo, Marlene, Ricky, Mau, Evaluna, Camilo, Stef y Sara, así como de grandes acontecimientos compartidos en familia. Y uno de ellos es cuando Marlene y Ricardo buscan cumplir su promesa y renovar sus votos en la India. Para graficar este momento y tentar a sus suscriptores, Disney+ compartió una imagen de la celebración que se verá en los capítulos.

Otros de los momentos imperdibles de los nuevos episodios son:

Mau y Sara dan la bienvenida al mundo a su primer bebé.

Mau y Ricky cambian de discográfica y comienzan una nueva aventura musical, llevando a Mau a tener que dividir su tiempo entre la música y su bebé… y a Ricky a sentir la ausencia de su hermano.

Stef se enfrenta a la decisión de formar una familia o centrarse en su carrera como actriz.

Camilo y Evaluna siguen criando a Índigo bajo sus creencias, mientras lidian con las críticas y buscan agrandar la familia.

Marlene prepara un festejo de Navidad muy especial y le propone a toda la familia pasar unas vacaciones en la nieve.

Ricardo decide alejarse de los escenarios para disfrutar más de cerca a sus hijos y sus nietos, pero la familia no está segura de que dure mucho tiempo sin volver a cantar...

Grave denuncia laboral de una estrella de la música contra Ricardo Montaner: "Prometió"

Ricardo Montaner es uno de los músicos latinos más relevantes de las últimas décadas y, de esa manera, cualquier noticia que lo involucra cobra repercusión. El cantante recibió una reciente acusación por parte de un famoso colega, quien no tuvo tapujos a la hora de revelar el desplante que habría vivido.

El intérprete de canciones como Soy Feliz e Iluminada y Eterna firmó un contrato con una famosa banda en la década de los 90. "Ricardo Montaner fue a vernos porque su hijo Alejandro era amigo nuestro de la universidad y surge esta oportunidad, invita a Jorge (Villamizar) a Venezuela y él vuelve con un contrato firmado", comenzó su descargo André Lopes de Bacilos, en alusión a lo que vivió la banda con Montaner.

"Muchas veces los artistas hacen malas disqueras. Nos firmó y nos prometió una cantidad de cosas que no se podían cumplir. Nosotros también éramos unos pelados de la universidad", sumó por su parte el cantante de la banda, Jorge Villamizar, en diálogo con Se Dice de Mí. Y Lopes agregó: "Nos habíamos convertido a un nivel que no podíamos tolerar. Tanto económico como conceptual, era un contrato en bolívares y además un cambio de actitud en una cabeza loca que decía 'no, no' no'. Yo tenía 24 años y Ricardo nos hizo esperar cuatro años para lograr salir de ahí".

Villamizar se refirió al día en que Bacilos terminó su contrato con Montaner, después de cuatro años, y soltó: "Fue una sensación de libertad increíble, inmediatamente entramos al estudio y grabamos un disco independiente y volvimos a tocar. Éramos más grandes, la gente esperaba que regresáramos y llegó la gente de Warner a vernos".