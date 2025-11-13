El Chaqueño Palavecino brindó un show especial a beneficio de un nene salteño con cáncer.

El Chaqueño Palavecino es una figura indiscutida del folklore nacional por su talento con el canto, pero también por sus gestos solidarios en causas nobles. El artista salteño brindó un show especial en un programa televisivo y recaudó un premio millonario para beneficio de un nene de su provincia natal que lo necesita para luchar contra el cáncer. El momento conmovió a todos los espectadores y los usuarios de las redes sociales.

“Amigos, quiero contarles que esta noche estaré acompañando con mi canto en el programa ‘Buenas Noches Familia’ de Guido Kaczka por Canal 13”, anticipó el Chaqueño Palavecino en sus perfiles y explicó el motivo solidario: “Es muy especial: estaremos sumando nuestro granito de arena por Dylan Chávez, un pequeño guerrero de solo 4 años que atraviesa una dura lucha contra el cáncer”.

“Su papá nos escribió con el corazón en la mano, y no dudamos en estar presentes para acompañarlos con lo que mejor sabemos hacer: cantar y unir fuerzas por una causa justa”, agregó el compositor y convocó a sus fans a ser parte de la iniciativa por el pequeño: “Los invito a todos a mirar el programa y a sumarse desde donde estén. Cada gesto, cada mensaje y cada oración cuentan”.

Luego, durante el programa mencionado, el conductor explicó que Dylan Chávez es paciente oncológico y llevó adelante 45 sesiones de quimioterapia y 23 de radioterapias en el Hospital Garraham. “Entonces nosotros vamos a disfrutar del Chaqueño Palavecino y él nos va a cantar sus canciones, pero el premio será para Dylan Chávez”, destacó el presentador Kaczka.

Emotivo gesto del Chaqueño Palavecino

“La verdad que estamos muy agradecidos con el Chaqueño, con tu programa, por poder darnos esta manito, que la verdad que la necesitamos un montón. Estamos pasando una situación que no se la deseo a nadie. Bueno, pero acá estamos con Dylan y él está contento porque dice que quiere salir”, expresó el padre del niño y detalló que necesitan ayuda económica para comprar sus insumos médicos.

La campaña solidaria del Chaqueño Palavecino por un nene salteño.

Tras la interpretación de una canción del Chaqueño Palavecino, la gente había donado más de 10 millones de pesos. Luego fue el turno de la abuela del pequeño, quien también agradeció al ícono del folklore y explicó todos los momentos adversos que vivieron para que pueda recibir atención médica en Buenos Aires.

“Le agradecemos nosotros también el premio de la gente. Acá está para ustedes”, completó Kaczka y detalló que la recaudación fue de $20,864,385 en toda la Argentina: “El gran Chaqueño Palavecino lo hizo y su banda y la familia y sobre todo ustedes”.