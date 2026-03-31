La H No Murió en el Teatro Flores: 35 años de un rugido que no se apaga

La H No Murió, el proyecto que mantiene viva la llama de Hermética, regresa al mítico Teatro Flores para celebrar un hito fundamental del metal nacional: los 35 años de Ácido Argentino. En una comunión que trasciende generaciones, la banda liderada por el Tano Romano y Claudio O'Connor se propone saldar una deuda histórica con el sonido de aquellas canciones que marcaron a fuego la identidad de la clase obrera argentina.

En diálogo con El Destape sobre aquellos años fundacionales, el Tano Romano recordó que, al grabar el disco, no tenían dimensiones de lo que vendría: "No pensábamos demasiado en eso, queríamos salir y tocar". "Quería que la banda suene poderosa y que la gente tenga ganas de poguear, de cantar y de vivir un momento bien metalero", era su búsqueda visceral.

El sonido de la resistencia

A diferencia de las limitaciones técnicas de los años 90, donde Romano confiesa que "no había experiencia en cómo hacer sonar una banda de heavy metal", hoy el grupo apuesta a la excelencia tecnológica. El guitarrista destaca que en aquel entonces los técnicos "tampoco tenían demasiada idea" y el disco terminó sonando como podían.

"Hoy estamos adaptados a la tecnología, tenemos equipos técnicos de primer nivel", afirma Romano, celebrando que tras tres décadas y media "la gente está escuchando estas canciones de la manera que a mí me hubiese gustado que escuchen hace 35 años atrás". Para el músico, la clave de la permanencia de Hermética no fue el audio, sino la conexión emocional: "Lo que llegó de Hermética a la gente fueron las canciones".

Esa mística se mantiene intacta. La banda sigue sintiendo la misma responsabilidad que cuando tapaban agujeros en los escenarios de clubes olvidados para que el público viviera un "Monsters of Rock" en cualquier pueblo. Hoy, con la vigencia de letras que parecen escritas esta mañana, La H No Murió vuelve a Flores para demostrar que la pasión, como el buen metal, no se oxida.

Próximas fechas y entradas: cómo ser parte del ritual

Las entradas para los shows en el Teatro Flores y el resto de la gira se pueden adquirir a través del sistema Passline.

Gira nacional de La H No Murió

La banda llevará el festejo de Ácido Argentino por distintos puntos del país, reafirmando ese "boca en boca" que los hizo grandes.