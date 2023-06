Julieta Díaz, íntima: su nuevo disco, la maternidad, su apoyo a Thelma Fardín y más

La artista dialogó con este medio sobre su nuevo disco, el inminente filme que protagoniza, la maternidad y el feminismo. También reflexionó sobre la integración en el sistema educativo como madre de Elena, niña con una parálisis cerebral leve.

Julieta Díaz lanzó junto a Diego Presa su segundo disco, Río. La artista habló con El Destape sobre el proceso creativo del álbum y su vínculo con la poesía y la música. Además, la galardonada actriz reveló detalles sobre "No me rompan", el filme que protagoniza con Carla Peterson que se estrenará este año en cines y plataformas.

La cantante es madre de Elena, niña de 8 años que nació con parálisis cerebral en un grado leve, y reflexionó sobre las dificultades que representa la integración en el sistema educativo. Al mismo tiempo, opinó sobre la resolución de la Justicia ante el caso Darthés, como miembro de Actrices Argentinas, y dio su punto de vista acerca de la realidad de la ficción televisiva, tras participar en los primeros capítulos de ATAV.

¿Por qué el nombre Río?

- Bueno, el nombre en realidad surge de nuestro diseñador de tapa de disco, Sebastián Santana. Él diseñó la tapa del disco anterior y cuando escuchó todo este álbum nos sugirió que se llamara Río. Nosotros queríamos ponerle un nombre representativo, que hablara del dúo, de nuestro trabajo, que representara la obra poética y musical del disco, algo que resumiera eso. Veníamos tirando un montón de ideas, haciendo lo que se llama el brainstorming ahora, desde ya hacía varios meses, y no lográbamos encontrar un título que resumiera eso. Y Sebastián nos tiró eso y nos encantó. Solo esa palabra nos pareció una gran síntesis del trabajo. Diego también habla del tercer margen del río, de esa tercera voz poética que tenemos los dos como artistas y al hacer un dúo se forma un tercer camino que es ese río. Además, refiere al Río de la Plata, él es uruguayo y yo argentina, el río nos separa y nos une, todo eso también.

¿Cómo fue el proceso de componer estas canciones? ¿Ya tenías algunas de antes, algunas quedaron afuera del disco anterior?

- No, no hay ninguna canción que haya quedado colgada del disco anterior. Es una buena pregunta, pero no. Después de sacar el primer EP de seis temas, seguimos laburando como lo veníamos haciendo y se empezaron a formar las canciones. En este disco hay mucha presencia de mi poética, de mis letras, que Diego modifica un poco y siempre mejora. Y toda la música y producción musical es de él. Yo sugiero cosas en los arreglos y en sensaciones musicales, pero la música es de él. Trabajamos un poco así.

En este disco hicimos el proceso inverso que en el anterior, en aquel él me mandaba la música y yo le ponía la letra, y él me terminaba de ayudar con algunos versos que no me cerraban. Pero se podría decir que en este disco predominan mis letras y su música. En Río hay ocho canciones nuestras y dos homenajes: un tema de Zitarrosa, que hace él, y otro de Gabo Ferro, que hago yo.

¿Y cómo es el tema de decidir quién canta cada canción? Porque si bien en algunas cantan los dos, en muchas canta solo uno

- Me parece que esas decisiones surgen a veces de las melodías, pienso que cuando Diego imagina la canción se debe imaginar un poco también quién la canta. Él tiene una voz grave, aunque puede cantar más alto, y yo tiendo a cantar de medio para arriba, soy más lo que se define como soprano para cantar. Entonces me parece que cuando él empieza a pensar en la música, hay algo de eso. Pero son decisiones que surgen muy naturalmente, nunca nos dijimos: “Bueno, esta la cantás vos, esta yo”. Se dio naturalmente. Para mí es muy poderoso que él esté cantando mi poesía. Es lindo porque yo siento que aunque no cante en la canción, estoy ahí, y viceversa: cuando él no canta, también está.

¿Cómo es tu vínculo con el canto? Se te nota liviana, orgánica a la hora de cantar, pero al mismo tiempo es una faceta bastante nueva en tu carrera

- Sí, yo vengo estudiando canto hace varios años. Hice un musical. Siempre que podía metía la música y el canto en los proyectos de los que formaba parte, pero siempre cantando canciones de otras personas y de costadito, siempre era algo que se adhería pero no estaba tan presente.

Lo que sí hago hace muchísimo tiempo es escribir. Escribo desde la adolescencia como muchos de nosotros, nosotras y nosotres que escribimos. Me gusta leer, sobre todo poesía, desde siempre, no es que sea una lectora erudita pero me gusta. Así que empecé a escribir de muy pendex, no sé, desde los 14, 15, 12, no sé. Después empecé a escribir cuentos, prosa poética y en algún momento escribí algunas letras como si fueran poesía con verso. Y en la cuarentena me concentré y empecé a profundizar la manera de escribir cualquier inquietud que tenía, pero para el lado de que rime, pensando en una canción.

El canto es muy pariente de la actuación, siento que son hermanos, hermanas. En la interpretación de un texto hablada a cantada, sí, uno le pone melodía, pero de alguna manera estás interpretando, con la diferencia de que soy yo y no un personaje. Es más personal.

¿Estás en medio de un rodaje, puede ser?

- Sí, acabo de terminar de rodar una película con Carla Peterson, dirigidas por Azul Lombardía. Está escrita por Jazmín Rodríguez y equipo, con un elenco hermoso, pero que protagonizamos Carla y yo. Va a estrenarse este año y después va a estar en Netflix. No me Rompan es una comedia de mujeres. Está buena, es medio loca. Es bien pochoclera pero con una bajada de humor bien especial, interesante.

¿Cómo es la maternidad en medio de tanto trabajo?

- Ser madre es hermoso, es difícil. Tengo una agenda que cambia mucho y la de mi hija no, es fija. Los niños y las niñas tienen rutinas; y mi agenda cambia mucho. Lo que me pasa con Elena es que me ayuda a ordenarme porque yo a su rutina se la mantengo a morir, pero me voy acomodando todo lo que puedo. Tengo ayuda, tengo la suerte de tener un padre de Elena muy presente, que estamos separados pero está muy presente y es muy buen padre. La verdad es que todo eso está buenísimo porque hay todo una estructura que me permite poder viajar, irme, venir. En este momento tiene mucha prioridad Elena porque, bueno, está en segundo grado, está creciendo, ella está con integración en el colegio y es todo una prueba, un desafío para ella y para toda la familia. Son momentos en que hay que darles más atención y contención a los niños, así que es un momento muy lindo también porque cuando uno se ocupa y está presente, con amor y paciencia, poniéndole el cuerpo a lo que venga, los chicos lo sienten y lo agradecen. Estoy justo en ese momento, con un poco más de tiempo: no estoy filmando todo el día.

Inés Estévez visibiliza y denuncia en sus redes sociales las falencias del sistema en relación a la integración de niños con discapacidad. Como mamá de Elena, ¿cómo vivís esto, cómo lo ves?

- Sí, Elena tiene parálisis cerebral en un grado menor y por eso va con asistencia al colegio. La verdad que sí, yo en primer grado tuve que mandarla con una cuidadora que no estaba preparada académicamente para acompañarla, pero sí es una genia y estudió para eso, se preparó. Es una mina muy inteligente y pudo ayudarla a hacer el primer grado, si no hubiera sido por ella no hubiera podido. Y en otro momento por ahí un centro de integración no hubiera aceptado a una persona que no haya estudiado para el caso pero hoy hay muchos chicos y chicas con discapacidad que no han podido empezar el colegio porque no hay personas. Y la realidad es que se paga muy poco; la salud y la educación siempre han estado muy descuidadas, en todos los gobiernos. Son temas muy delicados y la verdad es que en este momento me sumo al llamado de Inés para revisar el tema del pago porque hay muchos chicas y chicas que no pueden hacerlo.

Ahora Elena está además con una chica que la ayuda en lo pedagógico. O sea, imaginate, tiene que estar con dos personas. Esta segunda persona está muy preparada, no cobra casi nada, tiene que enfrentarse con situaciones a veces difíciles porque no es fácil el tema de la educación y la discapacidad. A veces hay cuidados muy especiales y cosas muy requeridas, pero la verdad es que todas las personas que trabajan en integración están en un momento de emergencia y alerta. Es un tema muy difícil, muy complicado.

Yendo para otro lado, vos en su momento apoyaste a Thelma Fardín con su denuncia a Darthés. Recientemente se conoció la resolución de la Justicia y él publicó un video. Vos, como actriz y como mujer, ¿tenés la necesidad de decir algo al respecto? ¿Qué te sale decir?

- No, al video de él no lo vi la verdad. No sabía que había subido un video, no tenía idea. Mirá, yo soy parte de Actrices Argentinas y en este momento no estoy tan informada de lo que está pasando ahora. Pero sí vi el resultado y creo que la Justicia sigue siendo patriarcal. Para mí fue un resultado hasta ahora muy desagradable, muy feo. Desde Actrices Argentina venimos acompañando a Thelma desde siempre, a veces nos acusan de que no acompañamos a todas y a veces no se puede. No somos el gobierno, no somos el Estado; somos una organización sin fines de lucro que hace lo que puede y lamentablkemente hay demasiados pasos. Así que bueno, vamos a seguir apoyanod a Thelma y ella está muy convencida de que va a seguir también, después de todo esto que es claramente una revictimización. Esa es mi opinión hoy.

Por último, ¿cómo ves a la ficción argentina televisiva? Fuiste parte de los primeros capítulos ATAV, una serie que a nivel elenco, trama y producción está muy bien pero los resultado a nivel rating no fueron los esperados, dicho por el mismo Adrián Suar. ¿Qué te genera esa realidad de la ficción en TV?

- Me da pena. me da pena porque siento que hoy es la única ficción argentina y que no esté funcionando es una pena. La verdad es que ATAV arrancó con todo, es una novela a la que le han puesto todo para que funcionara y creo que tanto Adrián como El Trece apostaron a eso y está buenísimo. creo que hay otras maneras de ver ficción hoy claramente, pero todavía se puede ver ficción en la televisión de aire. Y habrá que seguir apostando, la gente que está haciendo ATAV seguramente está buscando la manera de poder entender también qué tiene ganas de ver el público, cómo volver a conectarse con el público y creo que también tenemos que ver otra televisión. Entiendo que se vean programas periodísticos porque estamos en un año de elecciones pero después que los canales se arriesguen un poco más a la ficción. Es doloroso. Entiendo que hoy se están haciendo todas cosas para las plataformas, pero creo que no hay que dejar de hacer ficción para la TV de aire. Mientras haya televisión tiene que haber ficción. Eso genera trabajo para mucha gente, no solo para los actores y actrices, ya lo sabemos.

Diego Presa, sobre Río

El músico uruguayo reflexionó sobre la dinámica de trabajo con Julieta Díaz, con quien ha demostrado tener una comunión artística y musical muy orgánica. "Es un intercambio fluido y natural, una conversación. Julieta me enviaba algún texto y yo trabajaba sobre él, grababa una maqueta de manera rudimentaria en primera instancia y ahí íbamos opinando y puliendo la música. En alguna ocasión el proceso creativo arrancó de una melodía sin letra. Y es un diálogo que continúa, pero las distancias se acortaron", relató en diálogo con este medio. Además, Diego Presa habló sobre su vínculo personal con la artista argentina y destacó: "Es una amistad y un equipo de trabajo, donde reina la confianza y la búsqueda y el descubrimiento de nuevas posibilidades. Nos complementamos sin vueltas forzadas".

Julieta Díaz y Diego Presa.

Presa fue el encargado de la parte musical del disco y desde ese lugar reveló cómo fue la selección de canciones que cada uno cantaría en el disco. "Se dio de manera muy orgánica y natural. Te diría casi inconsciente. Al trabajar sobre algunos textos de Julieta ya me iba imaginando, iba escuchando su posible interpretación. En otros casos la propia melodía nos sugirió que estaba bueno que mi voz quedara al frente. Y en un par de canciones siempre estuvo claro que eran necesarias dos voces, dos personajes. Luz de río es un ejemplo de esto último", soltó el músico.