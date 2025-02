Impacto en la música popular: la decisión de la Fiesta de la Vendimia en medio de la crisis de Milei

El anuncio en torno a la Fiesta de la Vendimia 2025.

La Fiesta de la Vendimia es uno de los festivales más reconocidos de la cultura nacional en Argentina y ya tiene a la todos sus artistas confirmados. En este sentido, lo que también se supo es cómo van a llevar adelante la logística del evento en medio de la crisis de Javier Milei, lo que despertó muchas reacciones en el ambiente de la música.

Durante la temporada de verano, son muchos los festivales que se realizan en los distintos puntos del país para reivindicar a la música popular. El Festival Nacional de Folklore en Cosquín, Festival de Doma y Folklore en Jesús María, Cosquín Rock, entre otros, son algunos de los nombres que siempre aparecen con una amplia grilla de artistas.

La Fiesta de la Vendimia también está en el radar y más allá del furor que se generó por su puesta en marcha, se dio a conocer un dato inesperado en medio de la crisis del gobierno de Javier Milei. habrá tercera noche, pero sin repetición del espectáculo y con gestión privada de los shows.

Esto significa que no se van a hacer dos repeticiones de la performance de los artistas como se solía hacer en ediciones anteriores. Un ejemplo de lo que representa esta decisión es que la organización de los shows de Q' Lokura y Ke Personajes responderá a privados y no a Cultura del gobierno de Mendoza. No solo eso, sino que esa noche tendrá un costo de entre 15 mil y 90 mil pesos, de acuerdo a lo comunicado por Diego Gareca, director del área de Cultura.

El evento tendrá a figuras como Q' Lokura, Ke Personajes y Jorge Rojas.

El anuncio de Marcos Camino y Cacho Deicas sobre el futuro de Los Palmeras

El escándalo del grupo Los Palmeras, que empezó tras el ACV del cantante Cacho Deicas, llegó a su fin de acuerdo a declaraciones de Marcos Camino, quien encendió la mecha del conflicto que entristeció al mundo de la cumbia. El relato de uno de los líderes de la banda emblemática.

En una entrevista a Diario Pignata Marcos Camino habló sobre sus diferencias con Cacho Deicas y reveló que la pelea que puso en jaque a Los Palmeras llegó a su fin: "Le pude dar un abrazo, pude expresarle mi preocupación por su estado. Yo en realidad no había tomado noción de la gravedad de su estado".

Más allá de que señaló que no conocía la gravedad de su estado, Marcos Camino sostuvo que le mostró su total arrepentimiento a Cacho ante sus dichos en el pasado: "Nos dimos un abrazo muy intenso y de varios minutos donde no dijimos nada, simplemente era el sentimiento. Pedí perdón por si algo había hecho mal, que creo que corresponde como persona, como ser humano".

En la actualidad, Cacho Deicas está recuperándose del ACV que asustó a Los Palmeras. Su última aparición fue en un video de Instagram donde agradeció los saludos de cumpleaños que le enviaron todos sus fanáticos y donde aprovechó a hablar de su salud. "Sabemos que tuve un ACV muy importante pero bueno, hoy es el día de mi cumpleaños y la gente no se ha olvidado. Me han mandado saludos de lugares inhóspitos así que aprovecho la oportunidad para saludarles y agradecerles lo que hicieron por mí", indicó.