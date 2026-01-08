El papa León insta a los cardenales católicos a crear una Iglesia más inclusiva

Cardenales caminan mientras asisten a una cumbre de dos días con el Papa León XIV, en la que instó a los clérigos de alto rango a evitar las divisiones en la Iglesia de 1.400 millones de miembros y centrarse en atraer nuevos creyentes, en el Vaticano

El papa León se reunió el jueves con los cardenales católicos de todo ‍el mundo en ⁠el marco de una cumbre de dos días, en la que instó a los altos clérigos a evitar las divisiones en la Iglesia, que cuenta con 1.400 millones de fieles, y a centrarse en atraer a nuevos creyentes.

León también señaló su deseo de seguir adelante con las reformas del difunto papa Francisco, que luchó con los ‌cardenales conservadores mientras trataba de hacer el ⁠catolicismo más inclusivo, dando la ⁠bienvenida a los católicos homosexuales y abordando el tema de la ordenación de mujeres.

Al comenzar la cumbre a puerta ‍cerrada el miércoles, León dijo que la Iglesia solo crecería si podía atraer a ⁠la gente con un mensaje ‌del amor de Dios por todos, según declaraciones publicadas por el Vaticano.

"Solo el amor es digno de confianza; solo el amor es creíble", dijo el papa. "Mientras la unidad atrae, la división dispersa".

Massimo Faggioli, académico ‌italiano del ‌Trinity College de Dublín, que sigue al Vaticano, dijo que León estaba "trabajando para convencer a los cardenales de que necesitan trabajar colectivamente para hacer lo que el pueblo católico quiere que ​hagan".

"León es cauto, pero creo que seguirá la trayectoria del Papa Francisco", dijo Faggioli. "No creo que dé marcha atrás"

Francisco, que dirigió la Iglesia durante 12 años, murió en abril. León, que hasta su elección era el cardenal estadounidense Robert Prevost, fue elegido nuevo papa en mayo.

Ciento setenta ‍de los 245 cardenales del mundo asistían a la cumbre, que termina el jueves, dijo el Vaticano.

Se ha pedido a los clérigos que se abstengan de hablar públicamente de sus reuniones para permitir conversaciones francas, dijo el portavoz ​Matteo Bruni.

León, que inicia su primer año completo como líder de la Iglesia, pidió consejo a los cardenales el ​miércoles sobre las prioridades en las que debería centrarse en los próximos dos años.

El cardenal británico Timothy ⁠Radcliffe instó a sus homólogos a evitar las divisiones. Si discuten entre ellos, dijo, "no seremos útiles al Santo Padre".

(Edición de Janet Lawrence; edición en español de Paula Villalba)