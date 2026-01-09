Efemérides del 9 de enero: qué pasó un día como hoy

Cada 9 de enero se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los nacimientos de Simone de Beauvoir y Rodolfo Walsh hasta la primera muerte en el mundo por COVID-19.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1908 - Nacimiento de Simone de Beauvoir

En París nació la escritora, profesora y filósofa francesa, activista por la igualdad de derechos de la mujer y por la despenalización del aborto. Su obra El segundo sexo es considerada como fundamental en la historia del feminismo.

1921 - Boca y River

Los clubes más populares del país se consagraron campeones de las asociaciones que por entonces tenía el fútbol argentino. Boca fue campeón de la Asociación Argentina de Football al vencer a Banfield por 2-0. Por el mismo marcador, River derrotó a Quilmes y ganó el campeonato de la Asociación Amateur de Football.

1927 - Nacimiento de Rodolfo Walsh

Nació en la ciudad rionegrina de Lamarque el periodista y escritor, reconocido como uno de los pioneros en novelas testimoniales, entre ellas Operación Masacre, aunque también sobresalió como autor de ficción. Junto con sus colegas y compatriotas Jorge Masetti, Rogelio García Lupo y el colombiano Gabriel García Márquez fundó la agencia cubana de noticias Prensa Latina. Es uno de los desaparecidos durante la última dictadura cívico militar.

1944 - Nacimiento de Jimmy Page

En la localidad inglesa de Heston nació el músico y compositor británico James Patrick Page, fundador y guitarrista de la banda de hard rock Led Zeppelin, con la que vendió más de 300 millones de discos.

1959 - Nacimiento de Rigoberta Menchú

Nació en la comuna de Laj Chimel, en Uspatán, Guatemala, la dirigente humanitaria guatemalteca, ganadora del Premio Nobel de la Paz de 1992 por su activismo en defensa de los derechos humanos. Recibió además el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional de 1998.

1963 - Charlie Watts

El músico y baterista británico se unió a The Rolling Stones en lo que constituirá la asociación más duradera en la historia de una banda de rock. Mick Jagger y Keith Richards, cofundadore del grupo, aseguraron que Watts es el verdadero líder de la banda.

1967 - Nacimiento de Claudio Caniggia

En la ciudad bonaerense de Henderson nació el ex futbolista Claudio Paul Caniggia, apodado “el hijo del viento” por su velocidad como delantero. Jugó en River Plate y Boca Juniors. Fue titular en la Selección argentina subcampeona del Mundial de Italia ‘90. También jugó en los italianos Hellas Verona, Atalanta y Roma y en el Benfica portugués, entre otros equipos.

2017 - Fallecimiento de Roberto Cabañas

A los 55 años murió en Asunción el ex futbolista paraguayo. En Argentina se destacó en Boca Juniors, con el que ganó el torneo Apertura 1992. También brilló en el América de Cali colombiano.

2020 - COVID 19

La Comisión de Salud Municipal de la ciudad china de Wuhan anunció la primera muerte por el coronavirus, enfermedad provocada por el virus SARS CoV 2 que desató luego la pandemia.