"Ni un paso atrás": el ícono del folklore que habló en Cosquín 2025 tras los dichos de Javier Milei

Una figura del folklore defendió a la comunidad LGBT+ en Cosquín, después del discurso de Milei.

Cosquín 2025 se lleva adelante desde hace días en el emblemático escenario Atahualpa Yupanqui, que desde hace décadas reúne a los mayores exponentes del folklore argentino cada verano. En ese contexto, una famosa y reconocida artista del género se pronunció sobre la importancia de respetar a la diversidad y de defender los derechos adquiridos.

Como pasa cada año, después de cada show, los artistas que forman parte de la grilla de Cosquín se acercan a la sala de prensa para responder preguntas de los periodistas presentes. Fue en ese ámbito en el que la cantante Yamila Cafrune -hija del emblemático Jorge Cafrune- defendió a la diversidad, después de las declaraciones que tuvo Javier Milei contra la comunidad LGBTIQ+.

"Yo creo que así como no podemos, bajo ningún punto de vista, apagar un fuego con nafta, no se puede seguir dando la lucha a los manotazos. Acá hay derechos adquiridos y no tenemos que dar ni un paso atrás por ellos. Ellos, ellas, elles; no sé cómo se dice porque no sé hablar inclusivo, ganaron derechos. Nosotras también hemos ganado derechos", pronunció Yamila. Y cerró: "Es decir, hubo toda una generación que se rompió el traste para que tengamos esos derechos y esta muy mal que venga alguien y dictatorialmente los deje afuera. Cuando preguntan '¿por qué se sube una persona del colectivo LGBT+ al escenario de Cosquín?', yo digo, la pregunta debería ser: '¿Por qué no?'".

Soledad Pastorutti también habló sobre la importancia de ser uno mismo, en Cosquín 2025

La Sole se hizo presente por vez número 29 en el festival que la hizo famosa con solo 15 años y, en medio de su show, hizo un emotivo descargo. "La felicidad no es algo que se alcanza y ya; es un trabajo, es todos los días. Es entender que hay que aceptarse primero para poder aceptar a otro. Es entender que cuanto más libres somos, más difícil es encontrar el odio. Es entender que somos nosotros los únicos protagonistas de esta historia por eso les pido que hagan publicidad para e amor y todas las cosas que nos hacen bien", sostuvo la artista, mientras sus coristas ponían su voz al estribillo del hit Todo Cambia de fondo. Y cerró: "Hablen de cosas lindas, que de lo otro estamos hartos ya. Hay que querernos como somos y como queremos ser y dejar de hacerle el caldo gordo a quienes quieren que estemos divididos y peleados, porque es más fácil así".

Yamila Cafrune.

Las palabras de apoyo de Soledad a su hermana Natalia en Cosquín 2025

"Bastante difícil siempre una primera vez, con toda la presión, pero feliz porque le fue súper bien. Estaban pidiendo otra y no le dieron otra canción! Qué cosa! (risas)", comentó La Sole tras el primer show de su hermana en Cosquín. Natalia habló con Cadena 3 y sostuvo: "Estoy muy contenta por cómo salió el show, la elección de las canciones, la reacción del público. Así que nada, estoy feliz, hace mucho que venimos trabajando para esto, estaba bastante nerviosa, pero bien".