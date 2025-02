Dolor en la cumbia por el triste final de Cacho Deicas en Los Palmeras: "Termina todo mal"

La revelación sobre el futuro de Los Palmeras que impactó al mundo de la música tropical.

Los Palmeras se convirtió en uno de los grupos más icónicos de la música tropical en Argentina y desde hace semanas que se encuentra en el ojo de la tormenta por la inesperada interna entre Cacho Deicas y Marcos Camino, lo que generó impacto en el ambiente de la cultura. Es por eso que lo que se filtró en las últimas horas alimentó la tensión de la banda de cara al transcurso del 2025 por la crisis que no cesa. "Para mí acá termina todo mal", lanzaron.

No hay dudas que Los Palmeras están atravesando uno de los momentos más difíciles de su carrera. En primera instancia, la salud de Cacho Deicas paralizó al mundo de la cumbia tras haber sufrido un ACV los primeros días del 2025. Mientras tanto, la recuperación la realiza en su casa acompañado de su familia.

Cacho Deicas y Marcos Camino son los dueños de Los Palmeras.

Una declaración de Marcos Camino posterior al problema de salud de Cacho no cayó bien en la familia Deicas, que por el momento no ha tenido comunicaciones con el resto de la banda. Inmediatamente, Luciano Deicas, hijo del artista, publicó tres videos y chats polémicos en las redes sociales de su padre apuntando contra Camino.

En todo este contexto, Juan Etchegoyen, periodista de Radio Mitre, profundizó respecto a este tema con una información exclusiva que entristeció a los fanáticos de Los Palmeras. "Primero, hoy tenemos que decir que el líder de la banda santafesina sigue formando parte. En partes iguales, me cuentan que los dueños del grupo son Cacho Deicas y Marcos Camino", introdujo.

"Se iba a hacer una reunión el pasado jueves que finalmente no se hizo, me dicen. Tanta tensión, que quieren que les diga... para mí acá termina todo mal. Y Cacho da un paso al costado. A mí me hablan de otro detonante, pero que no voy a profundizar porque me pareció terrible", soltó. Por el momento, no hubo ninguna decisión tomada y se espera que próximamente haya novedades en torno al futuro del icónico cantante de 73 años en la banda.

Cacho Deicas rompió el silencio y confirmó lo que muchos pensaban de Los Palmeras: "Lo sabemos"

Cacho Deicas, el cantante de Los Palmeras, está atravesando uno de los momentos más difíciles de su carrera artística. Mientras se recupera de un grave ACV y enfrenta un escándalo que pone en peligro el futuro del grupo musical, el artista rompió el silencio y se manifestó en redes sociales con un impactante video.

A través de su cuenta de Instagram y en medio de los escándalos por una fuerte interna en el grupo Los Palmeras, el cantante Cacho Deicas le envió un saludo a quienes se acordaron de su cumpleaños y le mandaron mensajes de afecto: "Hola queridos amigos. Quiero agradecerles por este medio todos los saludos y todas las bendiciones que me han mandado. Sabemos que tuve un ACV muy importante pero bueno, hoy es el día de mi cumpleaños y la gente no se ha olvidado. Me han mandado saludos de lugares inhóspitos así que aprovecho la oportunidad para saludarles y agradecerles lo que hicieron por mí. Abrazo grande".

Este mensaje de Cacho Deicas se da en medio de una feroz interna entre Los Palmeras que habría originado Marcos Camino en declaraciones al programa Secretos Verdaderos (América TV): "Desgraciadamente, no permiten que use el teléfono. No tiene comunicación con nosotros. No podemos hablar con él porque sus hijos no se lo permiten". Este comentario no cayó para nada bien en la familia Deicas y Luciano, el hijo de "Cacho", salió con los tapones de punta a exponer detalles de lo que vivió su padre con conversaciones elevadas de tono de él y Camino. "Mi padre vive por lo que hace, es su vida. Pero con todo lo que ya le dio al grupo, tiene que haber un límite en algún momento. Apenas estaba recuperándose y ya le pedían un mensaje para salvar los contratos. Esto deja mucho que desear", lanzó en redes sociales.

En los chats que filtró Luciano, se puede observar que la conversación no contaba con un tono amigable: uno de los focos de discusión fue que "Cacho" participó en un show de Uriel Lozano y no le cobró nada, tratándose de un gesto genuino por parte del cantante. "No le debíamos nada, le hicimos el favor de darle un lugar en nuestro show, no me creas estúpido, alguna vez hace algo positivo, trae una idea, preocúpate por aprender las letras, por tirar una idea", escribió Camino enojado. Esta situación fue el deterioro de la relación entre ambos, de acuerdo a la palabra de Luciano.