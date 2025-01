Conmoción en la cumbia por lo que se supo de la salud de Cacho Deicas de Los Palmeras.

El mundo de la música y la cumbia se encuentra conmocionado luego de que Cacho Deicas, líder de Los Palmeras, fuera internado de urgencia tras sufrir un ACV. Luego de unos días de conocerse esta noticia, salió a la luz un dato clave sobre la salud del emblemático músico.

El famoso cantante sufrió un ACV isquémico durante su control de rutina, motivo por el que quedó bajo observación médica pero sin riesgo de vida. "Con control multidisciplinario, tratamiento farmacológico y monitoreo estricto en Unidad de Terapia Intensiva, evoluciona en horas con mejoría de su déficit neurológico, encontrándose actualmente lúcido estable hemodinámicamente en compañía de su familia”, habían anunciado en el primer parte que salió a la luz. Al tener 72 años, esta situación es para prestarle atención, pero por el momento no pasó a mayores, al menos según reveló el último parte médico.

"En el día de la fecha, el Sr. Deicas Rubén Héctor, manteniendo su mejoría clínica, pasó a sala general con seguimiento multidisciplinario y en compañía de su familia", se puede leer en el segundo parte compartido por las redes sociales de la banda musical. Asimismo, desde la cuenta de Instagram sumaron: "Comunicado oficial: compartimos el parte médico del día de hoy, con la buena noticia de que lo han pasado a una habitación general, manteniendo el control y evolución de su estado de salud. Agradecemos la preocupación de aquellas personas que desean ver bien a Cacho".

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Cacho sufre un accidente cerebro vascular. En el año 1998, contó durante una entrevista cómo fue este primer episodio: "Estaba en mi habitación, en la cama, viendo un partido y, cuando escucho que me llama mi mujer para ir a tomar unos mates a la cocina, noto que las piernas no me responden", había contado en aquel entonces.

Fiesta en el cuarteto y la cumbia por lo que pasó con Ulises Bueno y Los Palmeras

Ulises Bueno es uno de los referentes del cuarteto y sorprendió a los seguidores de la cumbia con el lanzamiento de su último material discográfico, “Pisando fuerte”. Junto con el álbum, El Barba lanzó algunas colaboraciones grabadas en vivo durante su última gira y unos de los invitados de lujo fueron Los Palmeras.

De esta manera, el histórico cumbiero Rubén Deicas, más conocido como Cacho, se subió al escenario a cantar con Ulises Bueno el tema “Sabor a poco”, la cual tiene un poco de ambos géneros musicales. Este nuevo encuentro entre la cumbia y el cuarteto genera una mezcla explosiva que será parte de las fiestas del verano 2025.

A lo largo de la canción no solo destaca la versatilidad de los vocalistas, sino también la capacidad de ambos para atravesar fronteras musicales y emocionar a los fanáticos de diferentes estilos. Cabe recordar que los artistas tropicales ya se habían juntado antes cuando sacaron Atorrante, donde también participó Emanero y Migrantes. En la última presentación de la mítica banda santafesina en el Luna Park, el cuartetero junto a los otros dos artistas se sumaron para interpretar este tema por primera vez en vivo.