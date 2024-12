Emoción en el cuarteto por la nueva canción Ulises Bueno con guiños a un clásico de Rodrigo

Ulises Bueno se presentó con una doble función en el teatro Gran Rex y grabó un tema muy especial.

El popular cantante de cuarteto Ulises Bueno tuvo una presentación de lujo el pasado 5 de noviembre en el teatro Gran Rex y dejó un momento que sus fans adoraron por el guiño a un tema muy famoso de “El Potro” Rodrigo. Entre las diferentes perlas que tuvo aquella noche “Ulisera”, el grupo cumbiero The La Planta fue como invitado y grabaron juntos “Amor prohibido” en vivo. La canción se estrenó a través de su canal de YouTube y ya superó el millón de visualizaciones,

No es la primera vez que Ulises Bueno utiliza este recurso artístico para homenajear a su hermano, ya que a mediados de 2023, en la etapa en la que decidió alejarse por un tiempo de los escenarios, el cordobés realizó su primera colaboración junto a Big One y Rusherking. En el tema “Mentiras”, el cuartetero utilizó la cita textual “Cómo dejarte si te llevo conmigo, nunca he podido arrancarte”, acompañado de la tradicional pose que realizaba Rodrigo con las manos.

En esta última ocasión, en el estribillo de “Amor Prohibido”, el cantante de The La Planta hizo una pequeña referencia a “Fue lo mejor del amor”. “Yo dejo a mi mujer y vos a tu marido”, ese fue el fragmento que trasladó a más de un fan hacia aquel himno cuartetero. Cabe recordar que en el 2022, la banda uruguaya sacó una versión cumbiera de ese himno junto a Rodrigo Bueno, pero creado con inteligencia artificial.

Por su parte, el cantante Nicolás Choca ya había tenido una experiencia previa con el cuarteto, cuando en febrero de 2024, participó en el primer disco de cuarteto de Luck Ra interpretando "Se que vas a doler".

Ulises Bueno grabó una canción con The La Planta.

Ulises Bueno y Rusherking revelaron por qué citaron a Rodrigo en "Mentiras"

Respecto al homenaje mencionado, en un mano a mano con Noticiero Doce, Ulises Bueno y Rusherking revelaron cómo surgió la idea de homenajear al Potro y de hacer una colaboración juntos, mezclar ambos estilos y todas las repercusiones que vivieron con el estreno. "La verdad que fue idea de Big, hice la seña porque me salió de adentro gesticular y recordarlo a él, tenerlo presente. Es algo sentimental mío, de esta nueva etapa que estoy viviendo y tratando de crecer en la música con otros estilos y otros amigos", explicó el cantante cuartetero.

Por su parte, Rusherking también contó sus expectativas y emoción luego de sacar el nuevo tema que ya es furor. "Lograr fusionar el pop con el cuarteto no surge muy seguido y está muy bueno el resultado. Estamos felices que la gente lo haya recibido así", festejó. Sobre el público cordobés, el artista oriundo de Santiago del Estero expresó sus expectativas antes de un show: "No sé cómo me van a recibir la verdad, pero si voy con este culiau seguro que bien".