Profunda tristeza en el folklore por la muerte de un emblemático músico a los 79 años.

El mundo de la música despidió a Luis “Lucho” González, destacado guitarrista e integrante del emblemático trío Vitale-Baraj-González, quien falleció a los 79 años. La noticia generó una fuerte repercusión entre artistas y colegas, que rápidamente expresaron su tristeza y reconocimiento a su trayectoria.

González fue una figura central dentro de la música de fusión en la región. Su trabajo marcó un antes y un después en la combinación de géneros como el folklore, el tango y el jazz, consolidando una identidad sonora innovadora.

A lo largo de su carrera, Lucho González se destacó como guitarrista y arreglador de figuras fundamentales de la música latinoamericana, entre ellas Mercedes Sosa, Eva Ayllón, Pedro Aznar, Fito Páez, Tania Libertad, Vicentico, Sandra Mihanovich y Juan Carlos Baglietto, entre otros. Además, formó parte del emblemático trío Vitale-Baraj-González y de proyectos históricos como Nebbia-Baraj-González. Su recorrido también incluyó experiencias internacionales, como su participación en Los Hijos del Sol, un proyecto grabado en Los Ángeles que reunió a músicos de distintos países de América Latina.

Nacido en Perú, González construyó una carrera sólida en la Argentina y en distintos escenarios internacionales. Su estilo, caracterizado por la sensibilidad y la búsqueda constante, lo convirtió en un músico admirado por colegas y público.

Una sentida despedida en redes sociales

Uno de los primeros en expresarse fue Fito Páez, quien le dedicó un extenso y sentido mensaje en redes sociales: “Lucho González fue uno de los amores de mi vida. Una persona entrañable, artista apasionado y maestro del bien dotado con el don de la música. Fue uno de mis referentes totales y un faro de luz dentro de la música peruana”. El músico también recordó su talento y su influencia: “Tuve la suerte de verlo en acción. De tocar con él y verlo inventar los riffs ininteligibles de ‘Detrás del muro de los lamentos’ y ‘Tu sonrisa inolvidable’. Lleno de amor, conocedor de los arrabales del mundo y las esferas celestes. Te voy a extrañar mucho, Lucho de mi alma”.

También Lito Vitale, compañero en el histórico trío, lo despidió con palabras cargadas de afecto: “Gracias Lucho por todo lo que nos enseñaste, por todo lo que nos reímos y por tu música que seguirá viva por siempre”. A ese homenaje se sumaron otros artistas. Diego Torres expresó: “Se fue el gran Lucho González y con él tantos viajes y giras que compartimos. ¡Gracias Lucho por todo!”.

Por su parte, Patricia Sosa escribió: “Qué tristeza tan grande. Todo mi amor a tu memoria. Qué lindo grabamos con Lito y Ariel. Me enseñaste a bailar el vals peruano. Que Jesús te reciba en sus brazos”.

El homenaje colectivo también incluyó a Alejandro Lerner, quien expresó: “Se nos fue el Maestro Lucho González, un amigazo de lo más talentoso que hemos tenido. Peruano y con corazón argentino, compusimos canciones bellísimas. Te lloramos y te vamos a extrañar siempre. Por tu música, por tu ángel, un groso como pocos. Y como dice otro maestro, Luis Salinas, cuando tocas siempre tenés razón. Te amamos. Mis respetos a la familia y amigos”.