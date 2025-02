Fabiana Cantilo llevará su energía rockera al Parador Konex.

Fabiana Cantilo, una de las voces más icónicas del rock nacional, se presentará por primera vez en Ciudad Cultural Konex el viernes 7 de febrero a las 20. La artista promete un show explosivo junto a su banda, en el que recorrerá clásicos del rock argentino y temas de sus últimos discos.

"Para Konex tenemos pensado un show full banda de rock", adelantó Cantilo, quien incluirá en su repertorio canciones propias y de leyendas como Charly García, Fito Páez y Gustavo Cerati. Además, la artista dejó entrever que habrá sorpresas, como “un cover de una banda que me encanta”. El recital marcará su regreso a Buenos Aires tras unas vacaciones en México, y la expectativa es alta: “¡Que sea rock! porque la música salva y sana”, expresó.

Fabiana Cantilo inició su carrera en los ‘80 con las Bay-Biscuits y fue vocalista de Los Twist, antes de lanzar su carrera solista con la producción de Charly García. A lo largo de los años, publicó discos fundamentales como Algo mejor, Inconsciente colectivo e Hija del rigor, consolidándose como una referente del género.

En 2024, sorprendió con La era del dragón, una colaboración con Silvestre y la Naranja, donde fusiona el rock de los 90 con sonidos espaciales y psicodélicos. Las entradas para su show en el Konex están a la venta en entradas.cckonex.org.

Parador Konex febrero 2025: bandas y artistas que tocan y fechas de los shows

AGARRATE CATALINA - Sábado 22 de febrero - 19 hs

La murga uruguaya más premiada, popular, reconocida y convocante de los últimos años llega para alegrarnos la tarde al aire libre.

Fabiana Cantilo contó la verdad sobre su relación con Fito Páez: "Odio las mentiras"

La serie de Fito Páez, El amor después del amor, tal y como se espera, no pasó desapercibida. La producción de Netflix causó furor entre los usuarios de la plataforma de streaming, pero también muchas polémicas. Muchos de los músicos que aparecen en la biopic fueron contundentes sobre el contenido y a algunos, como a Fabiana Cantilo, les trajo dolores de cabeza.

Hace un tiempo, comenzó a circular un rumor acerca de que la cantante comenzó su noviazgo con Páez luego de un vínculo frustrado con Charly García. "Pude ser la mina de Charly, pero el pelotudo no me eligió. Salí con Fito porque Charly no me dio bola", aseguraba el supuesto testimonio que le adjudicaron a Fabiana y desató su furia.

En medio de su gira por España, la interprete recurrió nuevamente a su Instagram para desmentirlo. “Ya vamos a aclarar esta estupidez que están diciendo, es mentira que estuve con Fito porque Charly no me dio bola mentira”, comenzó su descargo y aclaró: “Yo lo elegí a Fito”.

“Charly me re daba bola, yo lo dejé por Fito”, aseguró la artista y explicó los motivos por los cuales salía explicar: “Odio las mentiras y la prensa amarillista es como la base de todas las mentiras juntas para vender la historia”.

"Para avisarles que mucho de lo que hay en esas noticias es mentira, especialmente los títulos", indicó y descargo su bronca con los medios. "De ninguna manera estuve con Fito porque Charly no me daba bola, él me re daba bola y yo lo dejé por Fito", reiteró en un segundo video.

"Y el pelotud... que escribió eso se puede retractar o dejar de hablar boludeces de la gente que no conoce ¿ok? Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa", subrayó Cantilo. Notablemente enojada por lo que se dijo de su vínculo con los artistas, finalizó haciendo "fuck you" y sacando la lengua en repudio.