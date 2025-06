Kike Teruel conduce un ciclo de streaming sobre talentos del folklore junto a Carla Conte.

El cantor y ahora conductor Kike Teruel vivió con su compañera Carla Conte un emotivo momento durante una entrevista que le realizaron al destacado grupo de folklore trío San Javier. La dupla de artistas conduce el ciclo de streaming “Soy de acá” y tuvieron como invitados a los intérpretes que se destacan por su estilo romántico y por ser el legado de sus padres, fundadores del grupo original en Tucumán.

“Yo me crié con la música del trío San Javier, que mi papá para los 15 años me puso ‘15 primaveras’, yo me las sé todas, así que los tengo como muy guardados en mi corazón”, expresó Carla Conte, al lado de Kike Teruel, y allí uno de los artistas expresó: “Es lindo ponerle música a los recuerdos”. Y de inmediato se pusieron a cantar ese tema para desatar las lágrimas de la actriz.

“Me lo hicieron otra vez. Voy a seguir llorando toda la vida. Muchas gracias, los amo”, expresó Carla Conte, mientras se secaba las lágrimas “Ese es verdadero motivo de nuestro paso por el escenario, el homenaje permanente a la emoción, a nuestros viejos, a la historia y obviamente siempre mirando para adelante con nuevas canciones”, completó uno de los músicos tucumanos.

Cabe recordar que Destino San Javier está integrado por los hijos de los miembros originales del famoso Trío San Javier: Bruno y Paolo Ragone (hijos de Pepe Ragone) y Franco Favini (hijo de Pedro Favini). En este sentido, Favini falleció en 2012, y tras su partida, sus hijos y sobrino decidieron retomar el nombre y el estilo de la banda. El grupo actual debutó en el Festival de Jesús María el 9 de enero de 2015.

El trío Destino San Javier hizo emocionar a todos en el programa de Kike Teruel y Carla Conte.

Asombro en el folklore por la confesión de Kike Teruel: “Soy de otra generación”

Por otra parte, cabe recordar otro episodio, donde Teruel presentó a la joven cantante Martu Brito y le consultó sobre los temas que interpreta. “En mis canciones tengo que decir verdades, ¿viste? Si no me es muy difícil la composición”, apuntó la compositora que forma parte de la escena “indie pop” nacional creciente. “¿Cómo definís tu música, Marta?”, insistió el salteño y la muchacha explicó: “Diría que sincera y también sensible porque yo soy una persona muy sensible. Entonces intento como trasladar todo ahí a mis canciones”.

“Y la generación de ustedes ya está en eso, en el sincericidio, que yo no lo comparto, porque soy de otra generación, de la generación de hacerte el gil”, fue la respuesta de Teruel y la miró a su compañera de programa: “No sé si vos sos igual, pero a veces son demasiado sinceras. O sea, la verdad es una sola”. “Te estás prendiendo fuego”, bromeó Conte y Kike completó: “No, no, vos te crees que no me conocen”.