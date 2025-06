Asombro en el folklore por la confesión de Kike Teruel: “Soy de otra generación”

El popular cantante del folklore Kike Teruel se dedica a la conducción de un ciclo de streaming y volvió a tener un momento particular junto a su compañera Carla Conte. Ambos tuvieron de invitada a una joven cantante en el programa “Soy de acá” y el ex integrante de Los Nocheros lanzó una expresión que dejó sorprendidos a todos los fans.

El artista Kike Teruel presentó a la joven cantante Martu Brito y le consultó sobre los temas que interpreta. “En mis canciones tengo que decir verdades, ¿viste? Si no me es muy difícil la composición”, apuntó la compositora que forma parte de la escena “indie pop” nacional creciente. “¿Cómo definís tu música, Marta?”, insistió el salteño y la muchacha explicó: “Diría que sincera y también sensible porque yo soy una persona muy sensible. Entonces intento como trasladar todo ahí a mis canciones”.

“Y la generación de ustedes ya está en eso, en el sincericidio, que yo no lo comparto, porque soy de otra generación, de la generación de hacerte el gil”, fue la respuesta de Teruel y la miró a su compañera de programa: “No sé si vos sos igual, pero a veces son demasiado sinceras. O sea, la verdad es una sola”. “Te estás prendiendo fuego”, bromeó Conte y Kike completó: “No, no, vos te crees que no me conocen”.

La sorpresa de Kike Teruel con los nuevos músicos del folklore

En otro momento de la entrevista, el famoso cantante del folklore expresó su admiración por los nuevos talentos y su manera de crear nuevas letras: “A mí me sigue sorprendiendo. Lo que vos estás diciendo de hacer una canción de verdad. Yo le pregunté a muchos autores y compositores conocidos que nos dieron lindas canciones, que vos decís a veces que no sé si te mienten o no, pero te dicen, ‘No, esto no me pasó’”.

Kike Teruel invitó a Martu Brito a su ciclo "Soy de acá".

“Es re loco que tengan esa inspiración, ¿viste? Sobre cosas que no te pasaron. O sobre todo a alguien que te pudo haber contado alguna situación y de ahí hacer el tema”, agregó el ahora conductor en su show transmitido por el canal Bombo TV. Finalmente, en un breve reel que compartió en Instagram, Kike Teruel también destacó la capacidad artística de la joven bonaerense, de 28 años: “Lo que vos decís es muy lindo. Lo deben estar haciendo muchos de tu generación, lo de cantar verdades”. “Ese estilo no lo conocía”, cerró entre risas.