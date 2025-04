Kike Teruel sorprendió a sus fans con su reciente posteo.

Kike Teruel fue noticia en el último tiempo en el ámbito del folklore debido a la decisión que tomó de alejarse de Los Nocheros, el grupo del que fue parte durante décadas con un éxito nacional y regional. Recientemente, el músico llamó la atención de sus seguidores con un posteo alusivo a lo que le gusta hacer en sus momentos de ocio.

El intérprete de canciones como Entre la Tierra y el Cielo y Chacarera del Rancho demostró lo que hizo en su noche de sábado junto a su hija: un típico plan de fin de semana a la noche. Kike y su hija Julieta se hicieron una buena cantidad de pochoclos y vieron juntos el nuevo filme de Disney, Mufasa.

En la imagen que compartió en sus redes sociales se puede ver que padre e hija estaban en un sillón cubiertos por mantas, dadas las bajas temperaturas que hizo en la noche del 19 de abril, con el filme basado en la vida del famoso personaje de El Rey León. "Pascuas", escribieron en la publicación, en alusión a la importancia que le dan a esta festividad religiosa que pasan en familia.

Kike Teruel, sobre su nuevo proyecto

"Estoy muy contento. Este fin de semana abrimos "La Nochera" que es un intento de traer un poquito de Salta a Mar del Plata", soltó en diálogo con 0223. Y agregó: "El año pasado estuvimos haciendo temporada junto a Raúl Lavié y una tarde salimos a caminar con mi mujer por La Armonía y dijimos qué lindo lugar para vivir. En la casa de Salta quedó uno de mis hijos y nosotros nos vinimos para acá y después se fueron dando todos estos proyectos".

Kike aseguró que se encuentra en una de las etapas más tranquilas de su carrera y reveló: "Estoy en un momento de mi vida en el que mi principal expectativa es disfrutar. Hace algunos años atrás si me preguntabas estaba enfocado en llenar estadios o cantar en el Teatro Colón. Hoy busco tranquilidad".

El posteo de Kike Teruel

