Emoción en el folklore por el anuncio de Teresa Parodi: “Se viene”

Hay voces en el folklore que trascienden el escenario para volverse parte de la historia. Teresa Parodi, la inmensa cantautora correntina, es sin duda una de ellas. Con más de 500 obras compuestas y 30 discos grabados, la artista es una figura esencial de la música popular, dueña de una trayectoria premiada y, sobre todo, profundamente comprometida.

Su carrera ha sido reconocida con honores como el Premio Konex de Platino al mejor autor/compositor de folklore de la década del '90, el Gran Premio Nacional de las Artes y Ciencias (2011) y el Camín de Oro a la Trayectoria en el Festival de Cosquín. En su constante producción artística, Teresa Parodi nos sigue regalando obras emotivas. Su trabajo discográfico más reciente, "Retrato de Familia", es un proyecto íntimo donde recrea sus clásicos junto a sus hijos y nietos, mostrando que su arte es un legado que se hereda y se celebra en comunidad.

Recientemente, la pudimos disfrutar en vivo en escenarios fundamentales de nuestra cultura. En enero de 2024, fue una de las figuras destacadas de la Fiesta Nacional del Chamamé en Corrientes. Además, en marzo de 2025, ofreció un concierto solidario en el Museo MAR de Mar del Plata, donde, además de repasar temas de su disco "Retrato de Familia", incluyó clásicos que el público siempre reclama. Entre sus canciones más célebres, que siguen emocionando en cada peña y teatro, se encuentran: "Pedro Canoero", "Apúrate, José", "La Negra Ulogia", "A La Abuela Emilia"

Sin embargo, el mundo del folklore se vio sorprendido por el anuncio que realizó desde sus redes sociales. "Se viene algo nuevo…", escribió Teresa Parodi y detalló: "Aquí rodeada de mis músicos queridos: Facundo Guevara, Ezequiel, Emilia y Lautaro Parodi, y el tremendo músico, productor e ingeniero de sonido Matías Cella". "Muy pronto novedades", cerró su posteo para generar más expectativa. "Sublime momento. Bienvenidas esas canciones Tere admirada"; "Qué noticia reconfortante!!!! Una caricia al alma en estos momentos tan duros para nuestra Patria", comentaron algunos de sus fans.

Teresa Parodi anunció novedades desde sus redes sociales y se mostró en un estudio de grabación.

Cabe mencionar que este sábado 4 de octubre, a las 21, Teresa Parodi se presentará en Ituzaingó. "Estaré por allí, en el bellísimo y muy activo espacio cultural: Casa Sonora. Me acompañarán con sus voces el grupo 'Otra Ronda Cantoras'. ¡Muy feliz de compartir mis canciones con ustedes!", había anunciado hace una semana.

Impacto en el folklore por la frase de Teresa Parodi sobre la política y el arte: "Resistencia"

Por otra parte, cabe recordar que Teresa Parodi, brindó una entrevista al ciclo "Verdades Afiladas", que conduce Adrián Murano en El Destape Radio, y se refirió a los mensajes que buscan desprestigiar la cultura nacional de manera contundente. Además, reveló cómo fueron sus inicios en la militancia política: "Me enamoré del peronismo y de su amor colectivo".

"Cuando atacan el arte, atacan tu historia, tu identidad y tu memoria", remarcó la exministra de Cultura, durante el gobierno de Cristina Kirchner, y señaló: “El arte sigue siendo un espacio de resistencia”. Del mismo modo, advirtió: “Hay mensajes que sabemos muy bien que son muy poderosos que se pueden dar a través de los medios comunicación. Están los directos y los indirectos”.

“Están las palabras concretas, con que se dice ahora, todo lo que se dice de una manera agresiva, violenta y fundamentalmente, casi obscena por el uso del lenguaje, ¿no? Que te lastima el oído, ¿no? Te produce rechazo. Y está la subliminal. De ir todo el tiempo mostrando como otros mundos, pero esto es viejo”, analizó Teresa Parodi.