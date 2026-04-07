Homenaje a Mercedes Sosa tras los insultos que expresó el coordinador de Radio Nacional Tucumán, Enzo Ferreira.

El escándalo en Tucumán sigue creciendo luego de que Enzo Ferreira, coordinador de Radio Nacional en esa provincia, continuara en su cargo a pesar de haber agredido públicamente a la legendaria cantante Mercedes Sosa. Su polémica frase “gorda comunista” dirigida a la artista generó un fuerte rechazo social y político. Este fin de semana, el Club Atlético San Martín, en un gesto de apoyo, invitó a familiares de "La Negra" al partido por la Primera Nacional para rendirle homenaje.

La institución desplegó una bandera en el estadio La Ciudadela que decía: “Mercedes Sosa es tucumana. La respetamos”. Además, desde las redes oficiales del club la definieron como un “orgullo nacional” y una mujer que “enalteció” a Tucumán. Cabe recordar que el insulto de Ferreira ocurrió en febrero, cuando criticó la presentación del cantante puertorriqueño Bad Bunny en el Super Bowl.

En sus redes sociales escribió: “Siempre dije que separo el talento de la ideología con algunos artistas como la gorda comunista de la negra Sosa o el Indio Solari. Pero acá no se salva nada”. Luego agregó otro posteo que afirmaba: “Esta gorda fue un cáncer”. La reacción no tardó en llegar.

El Ente Cultural de Tucumán calificó sus dichos como “inadmisibles” y condenó cualquier “discurso de odio, violencia simbólica y desvalorización” emitidos por un funcionario público. En paralelo, la familia de Mercedes exigió la renuncia inmediata de Ferreira, recordando que la cantante es parte del “patrimonio emocional de millones de personas, más allá de cualquier frontera o pensamiento político”.

Por ahora, Ferreira solo ofreció disculpas por la “descripción física totalmente fuera de lugar”, pero reafirmó la etiqueta política que le asignó a Mercedes Sosa, sin hacer una lectura histórica de su trayectoria. La cantante formó parte del Partido Comunista y debió exiliarse por sus convicciones.

Los repudios de la familia de Mercedes Sosa

La familia Sosa respondió al funcionario señalando que “no nos ofende que se destaque el pensamiento político de Mercedes Sosa, sino que se pretenda insultar por eso”. Además, calificaron como “discriminatorios y estigmatizantes” otros calificativos usados, que prefirieron no destacar, y manifestaron que “a veces las palabras sobran”.

Lo que sorprende es que, a pesar de la fuerte presión social y las críticas, Enzo Ferreira sigue en su puesto. Ni el director ejecutivo de Radio Nacional, Fernando Subirats, ni ningún funcionario del área de Medios, dependiente del jefe de Gabinete Manuel Adorni, se pronunciaron al respecto. La polémica continúa abierta en Tucumán y pone en debate la responsabilidad de los funcionarios públicos frente a sus expresiones.

Luego, en declaraciones radiales, Adrián Sosa, sobrino de la histórica cantora y también músico, exigió la renuncia de Ferreira y descartó aceptar el pedido de disculpas que el funcionario expidió esta semana, luego de que se hiciera público el ataque a la cantautora tucumana. “La familia está fuerte, seguimos manteniendo el pedido de renuncia de este funcionario", remarcó y consideró que el discurso de Ferreira “atrasa” y “demuestra la impunidad con la que creen que pueden manejarse”.

La bandera de San Martín de Tucumán para homenajear a Mercedes Sosa.

El sobrino de Mercedes Sosa resaltó que el director de Radio Nacional Tucumán debería respetar una figura trascendental para la cultura y se mostró dolido por el uso de “palabras muy graves”. “Él tiene el ejemplo de su presidente. No le importa nada. Habla discriminando", se indignó ante Radio 750.

Además, recordó que no es el primer ataque que sufre la familia en los últimos años. Durante el gobierno de Mauricio Macri, las autoridades de la emisora retiraron una placa que llevaba el nombre de Mercedes “y la dejaron tirada”, según contó su sobrino. “Nos parece que un funcionario no se puede dirigir así con un ícono de la cultura mundial. Porque la tía es eso, es un ícono de la cultura. No tan sólo en Tucumán y Argentina. Es reconocida a nivel mundial. Se mete con un ícono grande de la cultura. Alguien que es funcionario no puede tener estas expresiones”, aseguró.

Luego, señaló: “La gente en Tucumán está muy enojada. Porque atenta contra la identidad y la cultura. Se centra mucho de nuestro enojo ahí, también. Yo creo este pibe, porque tiene la edad de mi hijo, tiene toda una connotación. En sus redes sociales es ‘Malevo’, en referencia a Malevo Ferreyra, que tan mal nos hizo”.

En cuanto a su corrimiento, se mostró poco optimista: “Hoy debe estar más cerca del abrazo con Bullrich que de la renuncia. No tenemos información de qué estarían haciendo las autoridades después de una semana. Si yo fuera el director, ya lo hubiera dejado sin trabajo a este muchacho”.

De todos modos, cerró con una hipótesis sobre por qué no sólo no lo castigan, sino que promueven su accionar: “Yo creo que también quiere bajar el precio a los funcionarios. Para hablar de que todo el Estado es una porquería, una mierda. Y sus funcionarios también. Me parece que está fundamentado en todos los agravios que hacen contra todas las personas”.