El hip hop under arrasa en Argentina: por qué la Gen Z lo convirtió en el nuevo fenómeno

El género musical que arrasa entre los jóvenes y desafía al mainstream.

La forma de consumir música cambió radicalmente en los últimos años. Entre algoritmos, tendencias virales y consumos cada vez más rápidos, podría pensarse que lo efímero domina la escena. Sin embargo, en paralelo, crecen movimientos con identidad propia que se expanden desde lo local hacia todo el país. En Argentina, el hip hop underground es uno de los casos más contundentes.

Durante 2025, los distintos subgéneros que integran esta escena acumularon más de 2.400 millones de reproducciones en Spotify, posicionando al hip hop como el segundo metagénero más escuchado entre la Generación Z. Lejos de tratarse de una moda pasajera, el fenómeno está sostenido por una base joven que no solo consume, sino que también impulsa y redefine el movimiento.

El crecimiento viene principalmente de oyentes de entre 14 y 24 años, con un peso aún mayor en el segmento adolescente. Esta generación no solo escucha, se identifica con los artistas, las letras y los códigos del under, construyendo una escena que se diferencia del mainstream tanto en estética como en narrativa.

El hip hop se apodera de todo el territorio argentino

Además, el fenómeno dejó de estar concentrado en Buenos Aires. Provincias como Catamarca muestran un crecimiento explosivo, multiplicando su consumo por ocho en apenas cuatro años. A este avance se suman Santa Cruz, Corrientes, La Rioja, Río Negro, Jujuy y Tucumán, con incrementos que rondan entre el 80% y el 100%, muy por encima del ritmo de expansión de la capital.

Durante 2025, los distintos subgéneros del Hiop Hop acumularon más de 2.400 millones de reproducciones en Spotify.

Otro dato clave es el nivel de compromiso del público. Cada vez que un usuario descubre un artista o canción del under, la tendencia es sumarlo rápidamente a sus playlists personales. Esto refleja una conexión más profunda, que va más allá de la escucha casual o viral.

Las búsquedas también acompañan este auge, términos como “rap under argentino” o “Swaggerboyz” crecieron más de un 500% en los últimos años, confirmando el interés creciente por esta escena.