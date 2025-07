Dónde ver el último concierto de despedida de Ozzy Osbourne: esta es la forma más fácil

El cantante Ozzy Osbourne murió a los 76 años y conmocionó al mundo del rock. Sin embargo, dejó un gran legado en la música y quienes quieren revivir su último concierto de despedida podrán hacerlo con el documental Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow. ¿Dónde verlo?

A pesar de que el cantante de Black Sabbath tenía problemas de salud, su muerte sorprendió a los fanáticos. Hace solo dos semanas había brindado un concierto de despedida en un escenario de Villa Park, en Birmingham junto a sus compañeros de banda Geezler Butler, Tonny Iommi y Bill Ward, quienes no tocaban juntos hace más de 20 años. Este martes 22 de julio la familia del cantante difundió un comunicado en el que confirmó su muerte. "Con una tristeza indescriptible, informamos del fallecimiento de nuestro querido Ozzy Osbourne esta mañana. Estaba con su familia y rodeado de cariño. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento".

Tal como su muerte, su retirada de los escenarios también había sorprendido al público, principalmente a quienes no pudieron asistir. Sin embargo, a comienzos de julio Variety confirmó que el momento se iba a poder revivir en el documental de 100 minutos que se llamará Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow (De vuelta al comienzo, la última reverencia de Ozzy) y será transmitido en el cine.

“Presentado como una carta de amor a Ozzy y al sonido pionero de Black Sabbath, el estreno en cines será una versión esencial del épico evento que se llevó a cabo en todo un día en Villa Park”, sostuvo el comunicado que confirmó la nueva producción y apuntó: “Con estruendosas interpretaciones de War Pigs, Iron Man, Children of the Grave y un Paranoid impresionante, la película promete una despedida profundamente personal y electrizante del padrino del heavy metal", sostuvo.

Ahora la producción cobra un sentido todavía más fuerte y emotivo, debido al fallecimiento de cantante. Además, revelaron que la película contará con acceso exclusivo a lo que ocurrió detrás del escenario durante el concierto y habrá entrevistas inéditas con algunos participantes del evento musical. Lo que podría mostrar las últimas imágenes de Ozzy antes de subirse al escenario por última vez.

Mientras aguardan por el lanzamiento del documental, los fanáticos pueden ver partes de la presentación de despedida de "El Príncipe de las Tinieblas" en YouTube, donde diferentes videos muestran fragmentos o algunas canciones en vivo de lo que fue su último concierto.