La muerte del histórico artista causó una gran sorpresa en el ambiente de la música.

El rock tiene a un sinfín de artistas que hicieron historia a lo largo de los años y una reciente noticia causó conmoción en el ambiente de la música. En las últimas horas, se dio a conocer que murió un icónico referente a los 73 años y la noticia, que trascendió en las redes sociales, causó gran conmoción en fanáticos y personalidades de la cultura.

En la jornada del martes 15 de abril, el mundo de la música quedó en shock por la noticia que se confirmó tratándose de la muerte de un histórico del género. Es por eso que tanto los seguidores de su carrera como artistas del ambiente, lo despiden con pesar a través de distintos comentarios plasmados en las redes sociales.

Se trata de Les Binks, exbaterista de Judas Priest, quien perdió la vida por causas que aún se desconocen y la propia banda comunicó la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram. "Estamos profundamente tristes por el fallecimiento de Les y enviamos nuestro amor a su familia, amigos y fanáticos", expresaron.

Les Binks tenía 73 años y todavía se desconocen las causas de su fallecimiento.

"Su aclamada interpretación de batería fue de primera clase, mostrando su técnica única, talento, estilo y precisión. Gracias, Les; tu reconocimiento perdurará", concluyó el posteo. El músico se unió a Judas Priest en 1977 luego de haber trabajado con Eric Burdon, War y el grupo pop Francy. Además, Binks participó en los álbumes de 1978 Stained Class, Killing Machine y en el LP en vivo de 1979 Unleashed In The East. Se fue de la banda poco después del lanzamiento de este último disco, pero muchos años más tarde: en 2017, se reunió en el marco de la entrada del grupo al Salón de la Fama del Rock and Roll.

