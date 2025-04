El anuncio que todo el rock argentino esperaba: a qué ícono del género se homenajeará

Un emblema del rock argentina será homenajeado en un documental.

Los fans del rock argentino de los 80 y 90 viven un momento de euforia y nostalgia, ya que se espera para 2026 el estreno de un documental basado en la vida de un ícono de ese género musical de esa época. Se trata de una artista que perdió su vida a los 39 años y dejó de esa manera una eterna congoja en sus seguidores más cercanos.

María Gabriela Epumer es el nombre de la música en cuya vida se basará en Perfume, el filme que pondrá foco en su virtuosismo como artista y su compromiso con la música. La cantautora, bajista y guitarrista fue una de las pioneras del rock nacional, como parte de la emblemática banda Viudas e Hijas de Roque Enroll, la Montecarlo Jazz Ensamble y​ Las Chicas y el dúo Maleta de Loca.

"Los fans están aportando no solo económicamente, sino también ofreciendo sus servicios e ideas para que la película sea posible", relataron desde la productora Pensar con las Manos al medio Rock.Com.Ar. La misma inició una campaña de financiamiento, dados los pocos recursos del INCAA, y los acérrimos fans de la rockera hicieron sus aportes para que el documental fuera posible.

Aquellas personas que aportaron económicamente para que el proyecto pueda llevarse a cabo, recibirán el reconocimiento de ser mencionados en los créditos, así como también les serán regaladas púas, stickers y bolsas artesanales diseñadas por Mariela Chintalo, compañero de Epumer en la banda de Charly García.

