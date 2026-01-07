Jonatan Viale se enojó con los diputados.

Jonatan Viale explotó al aire durante su programa en Radio Rivadavia al analizar el clima que se vivió en el Congreso en las últimas horas. En una editorial cargada de enojo, el periodista cuestionó con dureza el accionar de los diputados y habló sin filtros del espectáculo que, según él, están dando los representantes políticos.

“El Congreso en las últimas horas se transformó en la república bananera de los gritos”, lanzó Viale, visiblemente indignado. En ese sentido, describió la escena parlamentaria como un verdadero descontrol protagonizado por quienes deberían dar el ejemplo desde la institucionalidad. El conductor fue más allá y apuntó directamente contra la dirigencia: “257 hombres y mujeres de la alta política protagonizaron un verdadero papelón”, sostuvo, remarcando que la discusión se desvirtuó por completo y quedó lejos de los problemas reales de la sociedad.

Por último, Viale cerró su descargo con una crítica que encendió aún más la polémica al referirse a los reclamos salariales de los legisladores: “No conformes con todo eso, encima se quejan de los sueldos”, disparó, generando fuerte repercusión en redes y entre la audiencia del programa.

La tensión que se vivió fuera del Congreso

Mientras en el recinto de la Cámara de Diputados se desarrollaba una extensa sesión para avanzar con la media sanción de la Ley de Presupuesto 2026, el clima fuera del Congreso de la Nación fue de máxima tensión. Durante la jornada del miércoles, se registraron enfrentamientos entre efectivos de la Gendarmería Nacional y manifestantes, entre los que se encontraban organizaciones sociales y jubilados.

El operativo de seguridad desplegado en las inmediaciones del Palacio Legislativo marcó el debut de la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien asumió recientemente en reemplazo de Patricia Bullrich, hoy senadora nacional por La Libertad Avanza. La presencia de las fuerzas federales generó momentos de empujones, corridas y un fuerte clima de confrontación en la vía pública.

.