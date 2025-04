Conmoción en el rock por lo que anunció el líder de una emblemática banda: "Me operaron".

El cantante de una famosa banda de rock generó gran preocupación al hacer un contundente anuncio en redes sociales. El músico grabó un comunicado para su cuenta de Instagram y generó gran preocupación entre sus fanáticos.

Precisamente, el Mosca, cantante de la banda 2 Minutos, anunció que atraviesa una delicada situación de salud y tendrá que suspender su presentación de este fin de semana en el Quilmes Rock. "Hola amigos y amigas y productores del Quilmes Rock. Acá el Mosca de los 2 Minutos. No se si sabían, pero a mi me operaron hace poco del pulmón, me falta un pedazo", empezó por decir en el video.

En este marco, sumó: "Estoy ahora en el post operatorio. Entonces este sábado 12 de abril, que tendríamos que tocar en el Quilmes Rock en el escenario Pop Art no va a ser posible. Quería comunicarles que no nos vamos a poder presentar debido a lo que les acabo de comunicar". Por último, sentenció: "Un bajón, teníamos muchas ganas. Pásenlo súper y disfruten un montón. Nos vemos pronto en el próximo".

Por el momento, las autoridades del Quilmes Rock no anunciaron quiénes tomarán este lugar este sábado, que es la tercera de cuatro jornadas del festival. Por su parte, los fanáticos de la banda le mandaron su apoyo al músico y una pronta recuperación para que pueda volver a los escenarios.

Se supo la verdad de la supuesta vuelta de Cordera a la Bersuit: "Ensayamos todos los días"

La Bersuit es una de las bandas más emblemáticas de rock nacional y pese a los cambios que sufrió con el tiempo, continúa convocando a mucho público. Sin embargo, en los últimos meses habían empezado a crecer los rumores de la posible vuelta de Gustavo "El Pelado" Cordera, el mítico cantante del grupo, y ahora se conoció la verdad detrás de este tema.

En diálogo con el ciclo radial Una Noche Cualquiera, Dani Suárez actual cantante del grupo, contó la verdad detrás de estas especulaciones que inició el propio Cordera. "Estoy al tanto (de que se especula con una vuelta) porque lo escucho a él hablar en los medios. Es como raro", empezó por decir con seriedad para luego descartar por completo la posibilidad de la vuelta del músico.

Así las cosas, sumó: "Yo te puedo resumir es que al Pelado no lo veo ni hablo con el hace 16 años. Así que imaginate". En este marco, continuó: "Trato de pensarlo por el lado comercial y no me cierra. Lo pienso en las personas que por ahí se ilusionan con cosas que no son. No sé, los engaños no me caben viste".

"Yo sé que el lo habla, lo dice, pero al Pelado siempre le gustó provocar, decir, ser uno en un lado y otro en otro", determinó. Por último, cerró contundente: "Nosotros ensayamos todos los días pero hace 15 años fácil que el Pelado no ensaya con nosotros". De este modo, parece que, al menos de forma oficial, la vuelta de Cordera a La Bersuit no está confirmada.