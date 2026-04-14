Contrajo una bacteria en una gira: murió un histórico músico del rock nacional

El rock argentino sufrió una gran pérdida con la partida de este músico.

El mundo del rock argentino está de luto por la partida del guitarrista y miembro fundador de Los Enanitos Verdes, Felipe Staiti. El músico falleció este lunes a los 64 años en la provincia de Mendoza, donde se encontraba internado en el Hospital Italiano local tras presentar complicaciones de salud derivadas de una gira reciente por Colombia y Costa Rica.

La noticia fue confirmada por su mánager, William Ramírez, marcando un nuevo punto de duelo para la formación que Staiti fundó en 1979 junto a Marciano Cantero, quien falleció en septiembre de 2022. Sobre las causas de su deceso, el medio La Voz citó que el artista "contrajo una bacteria durante su último recorrido internacional, lo que desencadenó cuadros de fiebre persistente y deshidratación durante casi una semana".

A pesar de los intentos iniciales por trasladarlo a la ciudad de Buenos Aires para recibir atención especializada, su estado de debilidad y la aparición de hemorragias internas hicieron inviable el traslado. Su partida cierra un capítulo fundamental para el rock mendocino y regional, donde Staiti se mantuvo como el motor creativo tras la pérdida de Cantero.

El legado de Staiti se traduce en una discografía compuesta por 14 álbumes de estudio y cuatro registros en vivo, consolidando a los Enanitos Verdes como un referente ineludible de la música latinoamericana. Su labor en las cuerdas y la composición fue fundamental para la creación de piezas icónicas como Lamento boliviano y Mi Primer Día Sin Tí, canciones que se transformaron en himnos generacionales y que definen la identidad del pop-rock en español de las últimas décadas.

Felipe Staiti.

Dolor en el folklore latinoamericano por la partida de un ídolo

La música tropical de Ecuador despidió a Gustavo Velásquez, quien falleció el pasado 6 de abril de 2026 a los 71 años. El intérprete quiteño fue una figura central del género bailable en la región y la noticia de su deceso fue confirmada por su entorno cercano a través de un comunicado en redes sociales.

A lo largo de su trayectoria, Velásquez integró orquestas fundamentales que definieron el sonido de la cumbia y el ritmo bailable. Su carrera incluyó pasos destacados por Don Medardo y sus Players, además de su participación en conjuntos de proyección internacional como Los Hispanos y la Billo's Caracas Boys, consolidando un legado esencial para el cancionero popular latinoamericano.

"Hoy el arte ecuatoriano se viste de luto. Con profundo pesar, informamos el fallecimiento del maestro Gustavo Velásquez, artista cuya sensibilidad, talento y entrega dejan una huella imborrable en nuestra memoria cultural", reza el anuncio oficial.