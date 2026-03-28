ABRILA presenta “TOP”: la chica del sur que pisa fuerte en Buenos Aires

En el vertiginoso mapa de la música urbana argentina, surge una voz que no solo busca sonar, sino también contar un territorio. Se trata de ABRILA, la artista nacida y criada en Bariloche que está transformando la escena de Buenos Aires con una identidad dual que transita entre la inmensidad salvaje del sur y el ritmo frenético de la capital. Su nuevo lanzamiento, TOP, es la confirmación de este cruce estético y sonoro.

Musicalmente, ABRILA se planta con elegancia dentro del R&B contemporáneo, aunque su paleta sonora no teme experimentar con el afro, el hip hop y el pop urbano. Producido por el cordobés N.A.N.O, el single logra un equilibrio perfecto: una interpretación sensual y cargada de actitud que descansa sobre un sonido sofisticado. El R&B funciona aquí como el núcleo expresivo desde donde la cantante proyecta una visión moderna y global del género.

Cine, moda y autogestión

El universo de ABRILA no se agota en los auriculares. Para ella, la música convive orgánicamente con el cine y la moda, pilares que se reflejan en la narrativa visual de sus proyectos. El videoclip de TOP fue desarrollado junto a The Channel Studios, el colectivo creativo liderado por The Captain Gringo, un referente clave del circuito audiovisual independiente porteño. El resultado es una pieza que traduce el paisaje sureño a una estética de alta factura, elevando la vara de la producción autogestiva.

Este proyecto se destaca justamente por su naturaleza independiente. Con un equipo que tiende puentes entre Buenos Aires y Bariloche, la artista busca proyectar una imagen sofisticada que rompa con los estereotipos regionales, demostrando que desde la Patagonia se puede gestar una propuesta de alcance internacional.

Una voz de poder femenino

Más allá de lo estético, hay un mensaje político y generacional. ABRILA propone una narrativa de poder y dominancia femenina. Sus letras dan voz a una generación de mujeres independientes que habitan su sensualidad desde la seguridad y la autonomía, alejándose de los lugares comunes.

Su ascenso no pasó desapercibido para los grandes nombres de la industria. En los últimos meses, fue invitada a compartir escenario con figuras de la talla de Lola Índigo, YSY A y Taichu, consolidando su lugar entre los artistas que están redefiniendo el R&B en español.

Tras el éxito de su primer EP, OPEN IT, publicado el año pasado con colaboraciones internacionales, TOP marca el inicio de un capítulo expansivo. En ese cruce entre la Patagonia y la cultura pop, ABRILA acelera con paso firme, confirmando que la chica del sur llegó para quedarse en lo más alto.