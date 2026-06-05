Las mejores 8 frases del Indio Solari, histórico del rock argentino y de Los Redondos

Las mejores 10 frases del Indio Solari, histórico del rock argentino y de Los Redondos (Foto: Télam)

El Indio Solari murió este 5 de junio de 2026 a sus 77 años y dejó a la música argentina de luto. El músico fue mucho más que el líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, creaciones musicales, ideales y posicionamientos han marcado generaciones. El genio y la leyenda del rock nacional también dejó frases icónicas en sus canciones que marcaron a fuego la memoria de millones de almas.

Las mejores 8 frases del Indio Solari

“No tengo miedo a la muerte. La curiosidad es más grande que el miedo”. “La vejez es una cagada. Yo no sirvo para viejo. Hacer canciones es lo que me mantiene vivo”. “La vida para mí no es una cosa que se deba proteger entre algodones. El algodón está haciendo daño a esa vida”. “El lugar más lindo y seguro del mundo que tuve fue el escenario. Es un lugar maravilloso, es entrar ahí, hacer tu gracia”. “Yo vivo con asombro de la juventud, porque en general los artistas añosos convocan a gente que, si no es de su edad, anda alrededor de eso. Que no me pase eso es grato”. “Dan por sentado que tengo departamentos en Madrid, en París, en Nueva York, que tengo bitcoins, y no tengo una mierda de eso”. “Hay días en que me quiero matar y hay días que ni se nota. Hay dolor, hay malhumor... Es la vida”. “No emito juicios sobre mi vida, porque me es imposible estar de acuerdo conmigo”.

Las mejores 10 frases de canciones del Indio Solari: las letras que marcaron generaciones

Desde los años '70, cuando empezó a construir junto a Skay Beilinson el fenómeno ricotero y hasta su etapa solista y experimental, el Indio Solari se convirtió en una figura única que trascendió la música.

Las letras del Indio Solari marcaron a generaciones de fanáticos argentinos

Sus canciones fueron la banda sonora de la vida de miles de argentinos, sus letras lograron transformarse en banderas, tatuajes y lemas para muchos. El Indio Solari supo ser una de las voces más influyentes de la música popular argentina y jamás traicionó aquello que pensaba. Algunas de sus frases más recordadas hoy son: