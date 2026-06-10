Lula Bertoldi homenajeó al Indio Solari en la Fiesta FA: qué clásicos interpretó la líder de Eruca Sativa

Lula Bertoldi homenajeó al Indio Solari.

La música argentina vivió uno de esos cruces que quedan grabados en la memoria de los fanáticos durante la Fiesta FA, realizada el pasado 7 de junio en el Movistar Arena. Allí, Lula Bertoldi -cantante y guitarrista de Eruca Sativa- protagonizó un sentido homenaje al Indio Solari al interpretar dos de las canciones más emblemáticas de su repertorio.

La artista se adueñó del escenario con versiones de La Bestia Pop y Un Poco de Amor Francés, clásicos inmortales de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota que forman parte de la historia grande del rock argentino. Con su potencia vocal y su característico estilo interpretativo, Bertoldi logró imprimirles una identidad propia sin perder la esencia que convirtió a ambas composiciones en himnos generacionales.

El tributo fue recibido con entusiasmo por el público presente, que acompañó cada verso y transformó el Movistar Arena en una verdadera celebración ricotera. Las canciones elegidas no fueron casuales: se trata de dos de las obras más representativas del universo artístico construido por el Indio Solari, cuya influencia sigue atravesando a músicos de distintas generaciones y estilos.

La participación de Lula volvió a demostrar la versatilidad de una de las artistas más importantes del rock argentino actual. Al frente de Eruca Sativa, la guitarrista suele tender puentes entre distintas tradiciones musicales y esta vez eligió rendir homenaje a una figura fundamental para la cultura popular argentina. El resultado fue uno de los momentos más celebrados de la jornada y una muestra más de la vigencia del repertorio ricotero.

Indio Solari.

Eruca Sativa vuelve a Niceto

La banda integrada por Lula Bertoldi, Brenda Martin y Gabriel Pedernera se presenta este jueves 11 de junio en Niceto Club para reencontrarse con sus fans a rockear fuerte. Eruca atraviesa uno de los momentos más potentes de su carrera: viene de participar en importantes escenarios internacionales, acompañando al histórico baterista de The Police, Stewart Copeland, en su gira por Latinoamérica.

Además, hace meses compartieron escenario con Living Colour en Rosario y con AC/DC en el estadio River Plate. En paralelo, la banda continúa presentando A Tres Días de la Tierra, su décimo trabajo discográfico editado en 2025, en diferentes rincones de Argentina y reafirma su potencia y vigencia en cada presentación en vivo.