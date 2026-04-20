Las 3 mejores películas de Luis Brandoni en Netflix: de qué tratan

Luis Brandoni falleció a los 86 años.

El ámbito artístico nacional se encuentra de luto tras la partida de Luis Brandoni, figura central de la actuación argentina que dejó una marca imborrable a través de obras icónicas como Esperando la carroza, Made in Argentina y Cien veces no debo. El fallecimiento del actor de 86 años significa para muchos una razón para volver a ver sus trabajos; en ese sentido, la plataforma Netflix ofrece varios de ellos.

El desenlace ocurrió luego de que el actor permaneciera bajo cuidados médicos a raíz de una caída. Si bien en un primer momento se barajó la posibilidad de que hubiera padecido un cuadro de ACV, sus familiares desestimaron esa versión de forma oficial. A pesar de esto, el círculo íntimo del artista manejó la situación con extrema discreción, evitando dar detalles públicos sobre el deterioro de su salud hasta su fallecimiento.

Previo a este desenlace, Rottemberg ya había anunciado la cancelación de las funciones de ¿Quién es quién?, la pieza que Brandoni encabezaba en el Teatro Liceo. La decisión de suspender la temporada se tomó con el fin de priorizar el descanso y la atención de la salud del actor, cuya ausencia definitiva ahora genera conmoción entre colegas y seguidores de su carrera.

Películas con Luis Brandoni en Netflix

Parque Lezama

Bajo la dirección y autoría de Juan José Campanella, la cinta se presentó en 2026 como una de las propuestas más destacadas de la comedia dramática nacional. La obra es una traslación al cine de la pieza teatral del mismo nombre, la cual encuentra su origen remoto en la creación de Herb Gardner, I'm Not Rappaport (1985).

El filme cuenta con los roles protagónicos de Luis Brandoni y Eduardo Blanco, quienes retoman la química que ya habían consolidado sobre las tablas. El lanzamiento de la película se produjo de forma escalonada, iniciando su recorrido en los cines argentinos el 19 de febrero de 2026.

Mi obra maestra

Dirigida por Gastón Duprat y escrita por Andrés Duprat y Gaston Pozzo, la película de 2018 se posiciona como un relato clave sobre el mercado del arte y la amistad. La producción obtuvo relevancia internacional al ser incluida en la selección oficial de la 75° edición del Festival de Venecia, consolidando la mirada ácida y crítica característica de sus creadores.

La historia se centra en el vínculo entre dos personajes opuestos: Arturo, un galerista porteño carismático y con pocos límites éticos, y Renzo, un artista plástico huraño y en el ocaso de su carrera. Mientras el primero intenta sostener su prestigio en el centro de Buenos Aires, el segundo vive prácticamente en la marginalidad, resistiéndose a las convenciones sociales y sobreviviendo gracias a la lealtad de su único aprendiz.

La Odisea de los Giles

Estrenada en 2019, la producción argentina La odisea de los giles combina elementos de aventura, drama y comedia negra bajo la dirección de Sebastián Borensztein, quien también participó en la elaboración del guion. La historia se basa en la novela de Eduardo Sacheri, La noche de la usina, y cuenta con un elenco encabezado por Ricardo Darín y Luis Brandoni.

El largometraje alcanzó una notable repercusión internacional, formando parte de la sección Special Presentations en la 44° edición del Festival de Cine de Toronto. Asimismo, su calidad narrativa y técnica le valió el reconocimiento de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, obteniendo el galardón a la Mejor película iberoamericana en la 34.ª entrega de los Premios Goya.