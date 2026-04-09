La escritora argentina Samanta Schweblin ganó el I Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana. Foto: Marcelo Carroll

La escritora argentina Samanta Schweblin fue distinguida con el I Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana por su libro de relatos El buen mal, publicado por Penguin Random House. La autora se impuso por mayoría en esta primera edición del galardón, que busca reconocer lo mejor de la narrativa en lengua española.

La ceremonia de entrega se llevó a cabo en el Museu Marítim de Barcelona, en un evento que contó con la participación de la escritora Rosa Montero como presidenta del jurado, quien fue la encargada de anunciar la obra ganadora.

La escritora argentina Samanta Schweblin ganó un nuevo premio por su libro El buen mal.

Durante su discurso, Schweblin destacó el valor del género del cuento en tiempos de crisis: aseguró que el premio “reconoce al género del cuento cuando el mundo se cae en pedazos”. Además, la autora aprovechó la ocasión para referirse a la situación política y social en Argentina, con críticas al gobierno de Javier Milei, especialmente por el ajuste en educación y el estado de la universidad pública, a la que calificó como “muy quebrada”.

Quién es Samanta Schweblin

Nacida en 1978, Samanta Schweblin reside en Berlín desde hace más de una década y es considerada una de las voces más destacadas de la literatura contemporánea en español. Entre sus obras más reconocidas se encuentran Distancia de rescate y Kentukis, que consolidaron su proyección internacional.

Su trabajo ha sido traducido a más de 20 idiomas y recibió importantes reconocimientos, como el National Book Award en Estados Unidos, además de dos nominaciones al Premio Booker Internacional.

El buen mal, publicado en mayo de 2025 por Penguin Random House, es el cuarto libro de cuentos de la autora. La obra fue traducida al inglés con el título Good and Evil and Other Stories por la traductora Megan McDowell y editada por la editorial Knopf, ampliando así su alcance en el mercado internacional.

De qué trata El buen mal, el libro de Samanta Schweblin

El buen mal, de Samanta Schweblin, es un libro de cuentos que indaga en los límites entre lo cotidiano y lo inquietante. A partir de situaciones aparentemente normales, los relatos introducen elementos extraños o perturbadores que alteran la percepción de los personajes y ponen en crisis la idea de “normalidad”.

A lo largo de sus seis historias, aparecen temas como la muerte, la culpa, la enfermedad, la soledad y los vínculos familiares. Desde una mujer que sobrevive a un intento de suicidio hasta una amistad marcada por una tragedia o un niño que pierde la voz tras un accidente, los personajes se enfrentan a momentos límite que transforman sus vidas.