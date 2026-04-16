Del otro lado de la General Paz, la literatura también convoca: vuelve la FEA, la feria del conurbano que reúne lectores y editoriales.

Lejos de las movidas culturales y masivas de CABA, cruzando la General Paz, existe un espacio donde la literatura es la protagonista. Pero no se trata únicamente de libros, sino de lo que generan en los lectores: esa noción de comunidad que solo comprenden quienes forman parte de ella, quienes comprenden que, también, detrás de un libro hay un trabajo que merece ser reconocido. Es en este contexto que este sábado 18 de abril se celebra la séptima edición de la FEA (Feria de Editoriales Artesanales) impulsada por la librería conurbana, Los Confines.

"Es nuestra fecha favorita del año, la que más trabajo nos genera y la que más gente convoca también", confesó Sebastián, organizador de la Feria y librero de Los Confines, la librería ubicada en Villa Ballester, partido de San Martin, al noroeste del conurbano bonaerense. La ubicación no es un detalle menor, sino más bien un símbolo de resistencia e identidad: la feria se realiza en el mismo predio de la librería enfatizando la idea de que no hace falta viajar a la Ciudad para poder asistir a un evento cultural de calidad. "Nosotros siempre decimos que tenemos un espacio con propuestas para que los de San Martín no tengamos que ir a capital. Y eso creo que en cierta medida funciona; a veces sucede que vienen de capital para acá", aseguró en esta línea.

La séptima edición de esta Feria está pensada desde la misma perspectiva que las ediciones anteriores: con el foco en el libro como objeto, en la comunidad y, claro, en las ventas. "Nuestro objetivo es que venga la mayor cantidad de gente posible. "En las ferias en general, a veces se pierde de vista que una feria es una instancia de venta. Obvio que las editoriales vienen, la pasan bien, nosotros a la tarde les bandejeamos unos budines, cuando cierra la feria comemos un guiso todos juntos y lo invitamos nosotros. La gente termina pasándola bien y tiene un cariño particular por la feria, pero no hay que olvidarnos que sigue siendo una instancia de venta", continuó Sebastián. De esto modo, la propuesta es más que tentadora para los lectores: un espacio donde ir a conocer sellos, hablar de literatura y conocer gente con los mismos intereses.

Y es que esa es la esencia de Los Confines desde el inicio: la librería abrió en 2013, en manos del papá de Sebastián, quien se había cansado de trabajar en relación de dependencia. En su momento, Sebastián empezó a ayudarlo, convirtiéndolo en un proyecto familiar. Lastimosamente, la librería se fundió en 2017 y se vieron obligados a cerrar sin terminar de pagar todas sus deudas. Finalmente, en 2019, se retoma el proyecto uniéndose al espacio del Club Cultural la Bemba, donde funciona hasta el día de hoy. "En ese momento empezamos a hacer cosas juntos, algunas ferias de libros y demás, hasta que bueno, en algún momento post-pandemia se unificaron los proyectos y hoy estamos hace un poco más de 4 años con este formato de librería con Centro Cultural y cafetería", resumió Sebastián sobre este proyecto que, incluso con altibajos, siempre tuvo claro su norte: difundir la cultura.

Del otro lado de la General Paz, la literatura también convoca: vuelve la FEA, la feria del conurbano que reúne lectores y editoriales.

FEA: qué actividades habrá y cómo funcionará la Feria

La séptima edición de la Feria de Editoriales Artesanales tendrá lugar el próximo sábado 18 de abril, de 15 a 21 horas en La Bemba (Profesor Agüer 4757, Villa Ballester, Partido de San Martín). La entrada es libre y gratuita, pero por una cuestión de cupos se solicita hacer reserva previa a WhatsApp (1132197672).

La feria contará con dos actividades a lo largo de la jornada, además de los stands de librerías. A las 18 hs estará Agustina Bazterrica y Pamela Terlizzi Prina en conversación con Agustina Larrea. Luego, a las 20 hs, está la conversación "Una ética de la intensidad": Patricio Rago y Nadia Rivero conversan en torno al libro Homo Ludens.