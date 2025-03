Los fantasmas les tienen miedo a los perros: la primera novela de Lucía Osorio que expone lo "oculto" de las tramas familiares

La vida en el campo es lenta y rutinaria: la mañana arranca y junto con ella las horas de trabajo, iguales cada día, que finalizan al atardecer junto a una cena casera. Sin embargo, hay algo en esa rutina que se rompe y desarma estructuras: un golpe de lleno a una familia que, lejos de unirla, la arruina. Los mandatos, las costumbres y la lucha por romper prejuicios son los pilares sobre los que se arma Los fantasmas les tienen miedo a los perros, la primera novela de Lucía Osorio editada por la editorial Hexágonos.

Este libro narra la historia de Isabel y Juana, dos hermanas que viven alienadas por la rutina de su vida alejadas de la ciudad: ordeñan las vacas, les dan de comer a los chanchos y, hacia la hora de la siesta, van caminando hasta el pueblo para vender los productos artesanales que fabrican. Sin embargo, Isabel, la mayor de las dos, tiene "un secreto" del que, quizá, no toma dimensión. Y serán las consecuencias de su accionar las que guíen la trama de toda la novela. Con un ritmo intenso, la autora nos pasea por una historia llena de pasión, frustraciones y lucha por romper mandatos que nunca se había visto dispuesta a cuestionar.

En Los Fantasmas les tienen miedo a los perros las cosas está ocultas, todo trata de disimularse para esconderse detrás de ese espacio rutinario y pesado. Pero con una pluma que emula a la de Ernest Hemingway, donde no se subestima al lector y se le da el lugar a que entienda los mensajes implícitos, Osorio presenta una atmósfera lúgubre sin necesidad de recurrir a los elementos paranormales, ya que el terror está en lo cotidiano y, más horroroso aún, en el accionar humano y social.

Lucía Osorio tiene el ojo de una cineasta y la pluma de una lectora voraz, sabe crear imágenes que dicen más que mil palabras, no abusa de la descripciones, traza personajes en los que no hace falta profundizar para empatizar con ellos y conoce qué es lo que buscan las personas que leen. Como resultado, lanzó una novela que se lee de una sentada y que no se cae en ningún momento. Si así es su primera novela, no quedan dudas que el futuro de Osorio en la literatura es brillante.

Sobre la autora

Nació en Buenos Aires, en 1994. Se formó en la Universidad del Cine de Buenos Aires y en la Maestría de Escritura Creativa de la UNTREF. Su película Nuestra Novela Nocturna fue parte de la Competencia Internacional del 6º FIDBA. En 2024 ganó el premio a Mejor Guion en el Festival Internacional de Tribeca (Nueva York) como coguionista de la película El aroma del pasto recién cortado de Celina Murga y producción de Martin Scorsese. Es docente y tallerista. En redes sociales comparte contenido literario y cinéfilo con su cuenta @bibliotacora. Los fantasmas les tienen miedo a los perros es su primera novela.