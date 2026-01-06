Verano en Buenos Aires: es el pueblo más antiguo de la provincia, está lleno de arte y queda solo a 2 horas de CABA.

A solo dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, existe un destino que combina historia fundacional, identidad ribereña y arte urbano de proyección internacional. Se trata de San Nicolás de los Arroyos, considerado el pueblo más antiguo de la provincia y, en los últimos años, también uno de los más interesantes para una escapada cultural de fin de semana.

Fundada en 1748, aunque con asentamientos previos que la convierten en la más antigua, esta ciudad bonaerense creció a orillas del río Paraná y fue escenario de momentos clave de la historia argentina. Hoy, a ese pasado se suma un presente atravesado por el arte y la renovación del espacio público.

San Nicolás de los Arroyos fue uno de los primeros núcleos urbanos estables de la provincia. Su ubicación estratégica sobre el río la convirtió en un punto clave para el comercio, la defensa y el desarrollo regional.

Caminar por su casco histórico permite descubrir iglesias centenarias, edificios emblemáticos y plazas que conservan la huella de distintas etapas del país, desde la colonia hasta la organización nacional.

El arte urbano que transformó sus calles

En los últimos años, San Nicolás dio un giro inesperado: sus paredes comenzaron a llenarse de murales de gran escala realizados por artistas nacionales e internacionales. Estas obras no solo embellecieron la ciudad, sino que también le dieron visibilidad global.

Algunos de estos murales fueron premiados en festivales internacionales de arte urbano, destacándose por su técnica, su mensaje y su integración con el entorno. Hoy, la ciudad se recorre como una galería a cielo abierto, donde cada esquina propone una nueva escena para mirar y fotografiar.

Qué hacer en una escapada corta

Además del circuito de murales, San Nicolás ofrece:

Paseos costeros sobre el río Paraná

Museos históricos y culturales

Gastronomía local con propuestas tradicionales y modernas

Espacios verdes ideales para una pausa tranquila

La combinación entre ciudad histórica y arte contemporáneo la convierte en un destino atractivo tanto para quienes buscan cultura como para quienes simplemente quieren salir de la rutina.

Cómo llegar a San Nicolás de los Arroyos desde CABA

Desde la Ciudad de Buenos Aires, San Nicolás de los Arroyos se encuentra a unos 230 kilómetros y el viaje demora aproximadamente 2 horas y media, dependiendo del tránsito. La forma más directa de llegar es en auto, tomando la Autopista Panamericana (Ruta Nacional 9) en dirección a Rosario. El camino está en muy buen estado y señalizado, lo que lo convierte en una opción cómoda para una escapada de fin de semana.

También es posible llegar en micro de larga distancia, con salidas frecuentes desde la Terminal de Retiro, o en tren, a través del ramal Mitre (servicio Retiro–Rosario), una alternativa más lenta pero ideal para quienes prefieren viajar sin manejar.