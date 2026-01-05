Está a 273 kilómetros de CABA y celebra la Fiesta de la torta negra: la escapada ideal para hacer este fin de semana.

Tapalqué ya se pone en clima de celebración y se prepara para vivir la 14° edición de la Fiesta de la Torta Negra, una cita imperdible que tendrá lugar el sábado 10 y domingo 11 de enero de 2026. Tradición, sabores del campo, música y propuestas para toda la familia se combinan en un fin de semana ideal para disfrutar del pueblo, reencontrarse y dejarse tentar por una de las delicias más queridas de la gastronomía local.

Como cada año, desde hace ya varias ediciones, Tapalqué ubicada a tan solo 273 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, tiene todo listo para celebrar la tradicional Fiesta de la Torta Negra, un encuentro ideal para probar uno de los panificados más ricos del campo argentino y, al mismo tiempo, compartir dos días de música, baile, alegría.

Cuando se nombra Tapalqué, no solo aparece en nuestra mente su balneario, que es un verdadero paraíso natural, sino también una sensación de paz que provoca el pueblo desde el primer paso: te recibe, te abraza y, como bien dice su eslogan, te enamora. Termas, piletas al aire libre, balneario, naturaleza en estado puro, caminatas por caminos rurales y muchas actividades pensadas para descansar y disfrutar de lo simple, de eso que tanto necesitamos.

La pequeña localidad ubicada a 270 kilómetros al oeste de la Ciudad de Buenos Aires, transforma una receta sencilla en una celebración que convoca a todo un pueblo y atrae visitantes de distintos puntos de la provincia. Cada verano, la Fiesta de la Torta Negra vuelve a poner en escena una tradición que nació en las panaderías del campo y hoy se convirtió en un sello identitario y turístico de alcance regional.

La torta negra acompaña la historia de Tapalqué desde sus orígenes. Los antiguos panaderos reutilizaban la masa de pan, le sumaban azúcar negra, la más económica, y la horneaban en formato grande, para compartir. Con el tiempo, ese gesto cotidiano se volvió marca registrada. Incluso el apodo “torteros”, surgido en la rivalidad con pueblos vecinos, fue resignificado hasta transformarse en motivo de orgullo colectivo.

El punto de inflexión llegó en 2012, cuando una propuesta artística impulsó a la comunidad a apropiarse de ese símbolo y celebrarlo con una fiesta propia. Desde entonces, el evento no dejó de crecer y hoy ocupa un lugar destacado en la agenda cultural bonaerense, reuniendo a miles de personas cada primer fin de semana de enero. “La Fiesta de la Torta Negra no es solo una celebración gastronómica: es un encuentro que reúne al pueblo entero y que ya convoca a toda la provincia”, destaca Lala Bacciocco, directora de Turismo de Tapalqué. Y agrega: “Lo que sucede esos días es muy especial: llegan familias, visitantes, ex vecinos que vuelven, y Tapalqué se muestra tal como es, con sus tradiciones, su hospitalidad y su identidad bien marcada”.

Está a 273 kilómetros de CABA y celebra la Fiesta de la torta negra: la escapada ideal para hacer este fin de semana.

La funcionaria también subrayó el impacto turístico que tiene el evento: “La fiesta funciona como una puerta de entrada para que muchos descubran Tapalqué. Quienes llegan por la torta negra, después conocen el balneario, las termas, el arroyo y se llevan la experiencia completa del destino”. Hoy, la torta negra, esa factura popular hecha con grasa y azúcar negra, en tamaño familiar, dejó de ser una anécdota para convertirse en patrimonio cultural vivo. Se comparte en rondas de mate, se canta en canciones propias de la fiesta y se celebra como lo que es: una tradición que une generaciones y que demuestra cómo un sabor sencillo puede construir identidad, pertenencia y turismo.

Lo que se viene para el verano

El 17 de enero, la zona del Museo y el Conservatorio Municipal será escenario de una experiencia cultural y gastronómica especial, mientras que el 18 de enero llegará la 17° edición del tradicional concurso de pesca, organizado por el Club de Pesca Tapalqué, que premiará a la carpa de mayor peso y repartirá más de 33 millones de pesos en premios.

En febrero, la ciudad volverá a vibrar con los Corsos Populares sobre la avenida 9 de Julio, los días 6, 7 y 8, y con la clásica Fiesta en la Sociedad Rural, organizada por las escuelas rurales del distrito, los 14 y 15 de febrero. A esta agenda se suma el descanso y el bienestar de las Termas Tapalqué, un predio natural ideal para relajarse y disfrutar en familia, completando una temporada pensada para encontrarse, celebrar y vivir experiencias únicas.