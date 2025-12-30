Las ruinas de Miramar de Ansenuza son un gran atractivo turístico.

Existe una localidad cordobesa que atrae a miles de turistas por la carga histórica y visual de uno de sus mayores atractivos: sus ruinas. El anfiteatro de Miramar de Ansenuza es conocido por ser uno de los puntos más emblemáticos de la localidad, ya que estuvo durante décadas hundido bajo las aguas de la Laguna Mar Chiquita.

Esta estructura formó parte del antiguo esplendor turístico de Miramar de Ansenuza a mediados del siglo XX, cuando la ciudad era un destino muy concurrido. Sin embargo, las grandes crecidas de la laguna, especialmente a partir de la década de 1970, provocaron que gran parte del pueblo quedara bajo el agua, incluyendo este anfiteatro, que desapareció casi por completo de la superficie.

Durante años, el anfiteatro permaneció sumergido y solo era visible en períodos de bajante extrema, lo que lo convirtió en una especie de símbolo del impacto que tuvo el avance del agua sobre la ciudad. Con el retroceso de la laguna en las últimas décadas, las ruinas comenzaron a reaparecer, revelando parte de su estructura original y despertando un fuerte interés histórico y turístico. Hoy, esos restos funcionan como testimonio material de una etapa clave en la historia de Miramar de Ansenuza.

Actualmente, las ruinas del anfiteatro se transformaron en un atractivo turístico singular, cargado de memoria y significado. Visitar el lugar permite entender cómo era la vida social y cultural de la ciudad antes de la inundación. Este anfiteatro hundido, hoy parcialmente visible, es uno de los puntos más fotografiados y visitados de Miramar.

Ruinas de Miramar de Ansenuza.

Destinos cordobeses para visitar