Lanzamientos de la semana: del nuevo disco de Sara Hebe al debut de Kun, el Príncipe del Acordeón.

La última semana dejó una cosecha variada de estrenos que atraviesan géneros y generaciones. Desde el esperado nuevo álbum de Sara Hebe hasta el debut discográfico de Kun, el Príncipe del Acordeón, pasando por colaboraciones internacionales, propuestas de rock alternativo, indie y música urbana, estos son algunos de los lanzamientos que renuevan el panorama musical.

Música nueva que tenés que escuchar este fin de semana

Sara Hebe lanzó Negocionismo, un disco que pone el foco en el dinero y el futuro

Con diez canciones atravesadas por el techno, el reggae dub, el punk electrónico y el hip hop, Sara Hebe presentó Negocionismo, su séptimo álbum de estudio. Producido por Manu Calmet, el trabajo gira en torno al valor del trabajo, el dinero y la fragmentación social contemporánea.

El disco incluye los adelantos Saqueo, Anticripto y Hoy, además de colaboraciones con Dum Chica, Barbi Recanati, Malcriada, Tayhana y AKA Romea. Con este lanzamiento, la artista profundiza el camino sonoro que viene construyendo desde Sucia estrella y reafirma su perfil como una de las voces más experimentales de la escena argentina.

Kun, el Príncipe del Acordeón debutó con Historias de un Indio de la Noche

Después de consolidarse dentro de la nueva generación de la cumbia, Kun presentó su primer álbum de estudio, Historias de un Indio de la Noche, editado por Wepa Records.

El disco reúne siete canciones originales nacidas entre giras, noches de música y encuentros con amigos. Grabado con toda la banda tocando en simultáneo para conservar la energía del vivo, el trabajo funciona como una autobiografía musical donde conviven despedidas, alegrías, incertidumbres y recuerdos. Además del álbum, el artista estrenó los videoclips de cada una de las canciones que integran el proyecto.

Abril Oxalde anticipa su próximo disco con "Puñal (Ángel de la debilidad)"

La compositora y pianista bonaerense Abril Oxalde presentó Puñal (Ángel de la debilidad), un nuevo sencillo junto a Santina Avendaño que anticipa su próximo álbum conceptual.

Con una fuerte impronta de rock alternativo y una narrativa poética, la canción reflexiona sobre la obsesión por la creación artística y los límites entre la pasión y la autodestrucción. El lanzamiento continúa la etapa iniciada con "Tengo lo tuyo" y profundiza la exploración emocional que caracteriza su obra.

Susana Baca y Marcos Expósito reinventan el clásico "Ingá"

La histórica cantante peruana Susana Baca unió fuerzas con el productor uruguayo Marcos Expósito para presentar una nueva versión de Ingá. La reinterpretación respeta las raíces afroperuanas mientras incorpora instrumentos provenientes de distintas tradiciones latinoamericanas gracias al trabajo del percusionista Marcelo Wolosky. El resultado es una versión íntima y contemporánea que nació a partir de una relación artística iniciada hace más de una década entre ambos músicos.

Fransia estrenó un impactante short film en un templo cargado de historia

Mientras prepara su regreso a Buenos Aires con un show previsto para el 7 de agosto en el Teatro Xirgu, Fransia presentó Fuentes Secretas en vivo desde el Templo Escondido de Santa Felicitas.

El registro audiovisual fue filmado en los subsuelos del histórico templo porteño, escenario atravesado por leyendas y relatos paranormales. Según contó la producción, durante la grabación ocurrieron cortes eléctricos, fallas técnicas e incluso pequeños incendios espontáneos que terminaron reforzando el clima místico del proyecto.

Perro Suizo cruzó fronteras con "Aullando a la Luna"

La banda rosarina lanzó Aullando a la Luna, un blues grabado en Sony México junto a Oscar Zárate, guitarrista de El Tri. La canción mezcla melancolía, identidad urbana y desamor en una producción que apuesta por un sonido clásico del blues acompañado por un videoclip que registra el detrás de escena de la grabación.

Marchitorial presentó Loosh!, su segundo álbum

La banda marplatense editó Loosh!, un disco de diez canciones publicado por Casa del Puente Discos. El álbum aborda cuestiones como la identidad, el paso del tiempo, la incertidumbre y el desencanto, combinando indie rock, surf rock y rock alternativo. La repetición de frases y conceptos aparece como uno de los recursos narrativos centrales de una obra que apuesta por las preguntas más que por las respuestas.

Kala Bidner y Sael se unen en el reggaetón "Pinky Promise"

La cantante argentina Kala Bidner continúa expandiendo su carrera internacional con Pinky Promise, una colaboración junto al productor y cantante Sael. El sencillo propone un reggaetón sensual y bailable inspirado en la clásica promesa de la infancia, mientras llega en un gran momento para la artista, que recientemente compartió escenarios con Nicky Jam, Justin Quiles y Lenny Tavárez. La colaboración también consolida el presente de Sael, uno de los productores argentinos con mayor proyección internacional.

Chimbala colabora con J Balvin en su EP debut

El rey del dembow dominicano, Chimbala, sacude la escena musical con el lanzamiento de ROMO, su esperado EP debut de siete canciones producido íntegramente junto a B One "El Productor de Oro". El proyecto llega impulsado por un focus track homónimo junto a la superestrella global J Balvin, una explosiva fusión de electrónica y urbano latino que conecta las energías de República Dominicana y Colombia con un coro altamente contagioso diseñado para convertirse en el próximo himno del verano.