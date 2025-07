Sara Hebe presenta Siegas en Niceto: "Tenemos que parar de hablar y ponernos a leer"

Sara Hebe presenta Siegas en Niceto (PH: Mariana Ferreyra).

Si bien podría pensarse que Siegas es un adelanto de lo que será su nuevo disco por la cercanía de ambos lanzamientos, Sara Hebe se encarga de aclarar que no solo no es un anticipo sino que son muy diferentes. "Hago las cosas como voy pudiendo, de una manera caótica. Me cuesta tener una estética cosmética", analiza sobre su andar en la música. En la previa del show que dará este sábado 2 de agosto en Niceto Club, la rapera patagónica habló con El Destape sobre su nuevo single, el disco que estrenará en el 2026, la actualidad y el eclecticismo que caracterizó a su trayectoria.

A la hora de interpretar lo que canta en Siegas (junto a Ramiro Jota, su productor de siempre, y Edu Morote, baterista que la acompaña en vivo) y reinterpretar gran parte de su vida actual, Sara Hebe pone el foco en su reciente maternidad. "Voy a amarte como si nunca hubiese amado antes", premonizó en su momento, previo al nacimiento de su bebé, y hoy lo confirma, pese a que reconoce entre risas lo trillado de esa barra.

Pero Siegas no solo habla de ese amor, sino también de la ceguera digital que produce el permanente contacto y conexión al celular, y la ansiedad que eso conlleva. "Tenemos un celular clavado en el cráneo. Es algo por lo que estamos acribillados, no atravesados". De todos modos, Sara reconoce otras lecturas para su tema más reciente.

"Después lo llevé a otro lado, mis líricas siempre van de un lado a otro porque me cuesta armar conceptos estéticos y cosméticos", sigue. Es que tras grabar el tema descubrió el concepto de la "siega", que tiene que ver con el corte de los frutos para la cosecha. "Entonces se me dio un sentido que no le había dado antes a la canción y me parece que el hecho de haber seguido mi deseo de ser mamá, y de seguir haciendo canciones tiene sus frutos".

¿Solés reinterpretar tus propias canciones al volver a escucharlas un tiempo después?

- A veces trato de pensar lo que estoy haciendo en el momento, revisar las letras, las consulto con amigos. De hecho hay una canción de mi próximo disco que es bastante "social", es una letra antipática. Hablo de la pobreza y no sé si es algo que la gente quiere escuchar hoy en la música, o quizás prefiere escucharlo más maquillado, pero me salió un tema que se parece bastante a mi esencia, o a los temas cuando yo empecé, que son explícitos. Ese tema lo revisé, porque me parecía muy duro decirlo, estar haciendo yo esa pregunta o tratar de responderla desde mi lugar de privilegio. La estuve revisando y hasta llegué a hablar con amigos que me dijeron "lo que estás diciendo es super neoliberal".

¿Y eso te hizo cambiarla o preferiste dejarla así?

- Le di bastantes vueltas, pero lo voy a dejar así, aunque sea neoliberal. Porque creo que está bueno revisarme y ver que yo también tengo mi parte neoliberal, y que por algo tenemos el presente que tenemos. Si no iba a ser un poco careta. Algunos temas del disco que va a salir los revisé para no tener que hacer esa lectura después. Después me la voy a aguantar, porque capaz que aparece alguien que dice "cómo decís esta mierda neoliberal".

Narradora no solo de lo que siente sino de lo que sucede en las calles desde hace más de una década, el presente argentino y mundial la hacen dudar de seguir haciendo música: "Después de este disco te cuento si me dan ganas de seguir escribiendo o si por ahí es un buen momento para parar". Parar para qué, podría preguntarse uno, y la propia Sara tiene la respuesta. "Para leer. Por ahí tenemos que parar un poco de hablar y ponernos a leer".

Rap, hip hop, punk, indie, electrónica, rocanrol

"Fui haciendo lo que se me cantó. Y ahora me gusta volver al hip hop", se sincera la rapera patagónica, que en FLAM -el single que lanzó con Klan en enero- canta "no me chamuyés que sé muy bien lo que soy / since del 2009 hago rap y hip hop". Y esa variedad de estilos que supo demostrar a lo largo de más de 15 años sobre los escenarios se ve en vivo.

Para graficar el eclecticismo que la caracteriza y los ritmos por los que navegan sus conciertos, Sara detalla: "En los recis suena Siegas, un cover de Ratones Paranoicos, uno de María Becerra, FLAM, Jova (junto a la rapera catalana Santa Salut)". Y lo mismo sucederá en su próximo disco, que aún no tiene nombre definido pero que saldrá en el 2026.

Según cuenta la propia Sara, el rap es la columna vertebral de su próximo trabajo, aunque las instrumentales navegan entre el dubstep, el drum and bass, electrónica, pop, techno. Pero, insiste, el hip hop está metido en el entramado de música electrónica que ya viene curtiendo desde Sucia estrella (2022).

Próximos recitales en Latinoamérica y gira europea: dónde conseguir las entradas para ver a Sara Hebe

Además del show que dará este sábado 2 de agosto en Niceto Club -entradas disponibles en este link-, Sara Hebe se presentará en Neuquén (16/8), Rosario (22/8) y Córdoba (23/8). Mientras que la gira europea comenzará el 20 de septiembre en Girona, España, y terminará el 12 de octubre en Barcelona. Aunque antes, más precisamente el 18 de septiembre, tocará en Bogotá, Colombia.