Quién es la esposa de Federico Valverde: así es Mina Bonino, la periodista argentina

Mina Bonino y Federico Valverde se conocieron en Madrid en 2018 y desde entonces construyeron una sólida relación

La vida personal de Federico Valverde genera tanto interés como su carrera en el fútbol europeo. En ese contexto, una de las figuras que más atención despierta es Mina Bonino, la periodista argentina que construyó una familia junto al mediocampista uruguayo y que también desarrolló una importante presencia en redes sociales y plataformas digitales.

Cómo comenzó la historia de amor entre Federico Valverde y Mina Bonino

La historia entre Federico Valverde y Mina Bonino comenzó en 2018, en un contexto muy particular para el fútbol sudamericano. Ese año, la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate fue trasladada al Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, un evento que reunió a numerosas figuras vinculadas al deporte.

Fue allí donde ambos cruzaron sus caminos por primera vez. Tras ese encuentro inicial, comenzaron a seguirse en redes sociales y mantuvieron contacto a distancia. Sin embargo, Bonino regresó a Argentina y la relación continuó desarrollándose a través de conversaciones virtuales.

Con el paso de las semanas, la periodista decidió viajar a España para conocer personalmente al futbolista. Años más tarde recordó aquel momento en una entrevista con Cruz Sánchez de Lara para el programa Madres: desde el corazón.

“Semanas después de hablar fui a España, y ya en el avión pensé: ‘No conozco su voz, estoy yendo a conocer a un chico que no sé qué voz tiene, qué estoy haciendo, aborto misión y me bajo del avión’”, relató. Luego agregó: “Era mejor de lo que había pensado, superó mis expectativas. Conocerle me cambió la vida”.

Quién es Mina Bonino y cuál fue su trayectoria profesional

Mina Bonino nació el 13 de octubre de 1993 en Argentina. Desde muy joven orientó su carrera hacia el periodismo y se formó académicamente en la Universidad de Buenos Aires.

Su especialización estuvo vinculada al deporte y a los medios de comunicación. A lo largo de su carrera trabajó en importantes señales de televisión como Canal 13 y TyC Sports, donde ganó reconocimiento por sus participaciones en programas deportivos.

Tras afianzar su relación con Federico Valverde y establecerse en Europa, decidió poner en pausa su carrera tradicional en los medios. Sin embargo, continuó vinculada al mundo de la comunicación mediante nuevos formatos digitales.

Actualmente desarrolla contenidos en redes sociales, participa en podcasts y realiza transmisiones en vivo a través de plataformas de streaming. Además, mantiene una fuerte presencia en Instagram, donde supera el millón de seguidores y comparte entrevistas, colaboraciones con marcas, viajes y momentos familiares.

La familia que formaron Federico Valverde y Mina Bonino

Benicio y Bautista son los dos hijos que tiene la pareja, que actualmente espera la llegada de una tercera bebé

La relación entre Federico Valverde y Mina Bonino avanzó rápidamente y dio lugar a la formación de una familia. La pareja tiene dos hijos y actualmente espera la llegada de una tercera bebé.

El primer hijo de ambos es Benicio, nacido en febrero de 2020. Poco tiempo después de su nacimiento, la pareja decidió formalizar su vínculo y celebró una boda íntima junto a familiares y amigos cercanos.

En junio de 2023 nació Bautista, el segundo hijo del matrimonio. Desde entonces, tanto el futbolista como la influencer suelen compartir algunos momentos familiares en sus redes sociales, aunque manteniendo cierta privacidad respecto de la vida de los niños.

La llegada de Bruna, la tercera hija de la pareja

A principios de marzo, Mina Bonino y Federico Valverde anunciaron una nueva noticia familiar: están esperando a su tercer hijo. En esta ocasión se trata de una niña que llevará el nombre de Bruna.

El anuncio generó una gran repercusión entre sus seguidores, quienes siguen de cerca tanto la carrera deportiva del mediocampista del Real Madrid como los proyectos personales de Bonino.

Mientras el futbolista continúa consolidándose como una de las figuras más importantes de Uruguay, la periodista argentina mantiene una comunidad digital en constante crecimiento, acompañando cada etapa de una historia que comenzó de manera inesperada y que hoy los encuentra formando una familia de cinco integrantes, a la espera de una nueva incorporación.