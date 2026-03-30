Estrenos HBO Max en abril 2026: lista de las nuevas series y películas que llegan

Estrenos de abril 2026 en HBO Max.

Durante abril de 2026, HBO Max llega con una grilla potente que combina regresos muy esperados, cine reciente y nuevas producciones originales. Entre los títulos más destacados sobresalen las nuevas entregas de Euphoria, con su tercera temporada y el regreso de personajes queridos, y Hacks, una de las comedias más aclamadas de los últimos años. Además, se suman películas aclamadas para encabezar un mes variado y atractivo para distintos públicos.

"Euphoria" estrena su tercera temporada.

Estrenos destacados de HBO Max en abril

El regreso más esperado es el de Euphoria, que estrena su tercera temporada el 12 de abril. La serie protagonizada por Zendaya da un salto temporal y abandona el entorno escolar para explorar la vida adulta de sus personajes, profundizando en conflictos como la adicción, las relaciones y la identidad. Con un tono aún más oscuro e introspectivo, esta nueva etapa promete ser una de las más intensas de la ficción creada por Sam Levinson.

Otro de los grandes estrenos es Hacks, que vuelve el 10 de abril con su quinta y última temporada. La comedia dramática sigue la relación entre Deborah Vance, una comediante legendaria, y Ava, su joven guionista. En este cierre, ambas deberán enfrentarse a sus propios egos y redefinir su legado en la industria del entretenimiento. La serie, multipremiada y aclamada por la crítica, se despide consolidada como una de las mejores propuestas del catálogo.

En el apartado cinematográfico se destaca A Real Pain, que llega el 16 de abril. Esta película, centrada en los vínculos familiares y las tensiones emocionales, ofrece un relato íntimo con tintes dramáticos y reflexivos que llevan a un par de primos a Polonia a convivir y sacar la vergüenza de su relación. Se suma así a una selección de cine contemporáneo que se incorpora durante el mes.

Estrenos de HBO Max por fecha

1 de abril

Destino Final 4

3 de abril

El escándalo de Lollobrigida (documental)

9 de abril

The Smashing Machine

10 de abril

Hacks (temporada 5)

12 de abril

Euphoria (temporada 3)

15 de abril

El mago oscuro (documental)

16 de abril

A Real Pain

El hijo

17 de abril

Father Mother Sister Brother

23 de abril

Spencer

24 de abril

Half Man

Stuart Fails to Save the Universe

30 de abril

Y entonces, huyes

Con este calendario, HBO Max apuesta fuerte a combinar contenido original de alto perfil con cine reciente y documentales, consolidando un mes clave dentro del streaming en 2026.