Fue un rotundo éxito y regresa al teatro con dirección de Osqui Guzmán: la obra que deberías ver

En medio de la amplia oferta teatral en la ciudad de Buenos Aires, una obra resalta: El Centésimo Mono. La comedia, que juega con la magia y la muerte, vuelve a subirse al escenario durante mayo para ofrecer un espectáculo poético y atípico al que no le falta nada.

El Centésimo Mono regresa al teatro: cómo comprar las entradas

Tras su éxito rotundo, llega la temporada 11 de El Centésimo Mono, dirigida por el reconocido Osqui Guzmán. El fenómeno teatral porteño se reestrena este viernes 8 de mayo a las 20.30 hs en Timbre 4 (México 3554), la función comenzará una nueva edición que se extenderá, por ahora, hasta junio.

De manera ingeniosa y excepcional, la comedia sigue la historia de un mago que está por morir y debe operarse de urgencia. Al ser anestesiado para la intervención de vida o muerte, comienza a experimentar una seguidilla de sueños estúpidos que se mezclan con su oficio y la necesidad de librarse de los trucos que le negaron la posibilidad de creer en la magia.

Según explicó el propio Guzmán, durante la obra el personaje "se desliza por los túneles de la anestesia total para revisar sus aspiraciones truncas, las trampas de su oficio y tensar definitivamente el hilo que lo une a sus deseos". "El Centésimo Mono es mezcla. Es teatro que nos deja flotando en una alfombra mágica y es magia que nos demuestra el patético círculo de la propia existencia", remarcó el director.

Las entradas ya se encuentran a la venta en la página de Alternativa Teatral y se realizarán funciones durante todos los viernes de mayo. El precio de los tickets varía de acuerdo al tipo de entrada:

Entrada general: $25.000

$25.000 Entrada solidaria: $28.000

$28.000 Pack grupo de cuatro personas: $80.000

Ficha técnica completa de El Centésimo Mono