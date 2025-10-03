Brutal golpiza de la policía al actor Osqui Guzmán: "Me dijeron chorro"

Brutal golpiza de la policía al actor Osqui Guzmán.

El actor Osqui Guzmán hizo un descargo sobre la golpiza que recibió de parte de una mujer policía Según el relato del actor, la oficial lo detuvo por su color de piel, lo tildó de "chorro" y lo golpeó dos veces con una macana. El artista contó todo en un video.

A través de sus redes sociales, Guzmán hizo un descargo ante un hecho de racismo que sufrió el pasado miércoles en la Ciudad de Buenos Aires. "Como muchos saben voy a reestrenar El Bululú y estoy haciendo muchas notas. El miércoles a las 18.30 horas salí de una nota hermosa en el canal de streaming Vibra Buenos Aires, bajé al subte -yo estaba hablando por teléfono con Leticia, que estaba de viaje- y una mujer policía me pidió el DNI", comenzó su relato.

Y explicó: "Yo corté con Leti y le dije que me habían pedido el DNI, y me lo volvió a pedir de malas formas. Entonces yo saqué el DNI y se lo mostré, pero no se lo di porque no me generó confianza su actitud".

El descargo de Osqui Guzmán y una dura reflexión: "Hace dos días que no duermo"

Osqui afirmó que la policía le sacó el DNI de la mano "y se fue". "Yo le empecé a decir que estaba mal lo que estaba haciendo, está mal, está mal, está mal, que me devuelva mi DNI. Ella vino y me dijo 'el agoritmo te reconoció, vos sos chorro. Vos sos chorro, ¿qué te pensás que no te conozco y que no sabemos lo que hacés?", prosiguió.

Visiblemente afectado por el hecho, Guzmán contó cuál fue su reacción: "Le dije que se estaba equivocando y ella me dijo que me callara la boca y como yo no me callé, sacó la macana y me pegó en la cabeza. Me dijo que yo era chorro, que ya me conocía, que yo estuve en la cárcel y me preguntó si era peruano. A todo le respondía que yo era argentino y que se estaba equivocando. Entonces me volvió a pegar por segunda vez".

"Mi hija tiene mi color de piel. Yo no iba a decir nada de esto, pero hace dos días que no duermo. Y antes que eso crezca entre mis sueños prefiero compartirlo. Mi familia entera tiene mi color de piel. Ella (la policía) tiene mi color de piel. La mayoría de los habitantes de este hermoso país tenemos este color de piel. Basta de perseguirnos por el color de piel", cerró Osqui Guzmán.